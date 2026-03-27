Banyoles acollirà clubs americans i del Japó pel Pre-MIC
El torneig inaugural es jugarà dimarts que ve amb sis equips de categoria cadet
Banyoles és un any més la seu escollida per acollir el Pre-MICFootball, competició que tindrà lloc dimarts que ve, dia 31 de març, al Camp d’Esports Municipal Nou (Miquel Coromina i Moretó). Aquest torneig inaugural tornarà a servir per escalfar motors de la 24a edició del MIC, que es disputarà en 45 municipis de les comarques gironines entre l’1 i el 5 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa. Enguany, al Pre-MIC hi participaran clubs de categoria cadet (U15 i U16) procedents de diversos països.
Coincidiran amb els dos equips amfitrions, el Club Esportiu Banyoles i l’Atlètic Club Banyoles, que repetiran l’experiència dels darrers anys. S’hi sumaran l’Oakville Jaguars Soccer Academy de Canadà, el PSA Mounmouth dels Estats-Units, l’Elleve Soccer del Brasil i el Wakatake del Japó.
Maite Colomer, directora del MICFootball, ha manifestat que “estem molt orgullosos de la nostra col·laboració amb Banyoles i creiem que és una competició positiva per totes les parts. Any rere any reafirmem que és un encert oferir l’oportunitat de jugar un petit torneig previ a aquells equips que venen de més lluny i arriben amb més dies de marge”.
Jordi Congost, regidor d’esports de l’Ajuntament de Banyoles, ha exposat que “sempre és un plaer poder fer aquesta jornada inaugural amb equips d’altres parts del món perquè els clubs del nostre municipi puguin jugar contra jugadors d’altres llocs i viure altres maneres d’entendre el futbol. Agraïm a l’organització del MIC poder comptar amb equips nord-americans i brasilers. Per nosaltres ja s’ha convertit en una festa tradicional en les activitats esportives de la ciutat”.
El dimarts 31 de març, a partir de les 4 de la tarda, començaran els partits de la primera fase, de 25 minuts cadascun. Els sis equips participants es dividiran en dos grups. Els primers enfrontaments del Pre-MICFootball seran el CE Banyoles-Oakville Jaguars i l’Atlètic Banyoles-Elleve Soccer. Un cop acabada aquesta fase, els primers classificats de cada grup es veuran les cares a la final, prevista per a les 19:15 hores.
