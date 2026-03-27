CPA Olot, CPA Girona i PA Maçanet, a pel Campionat d’Espanya

Guadalajara acull aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya

El CPA Girona interpreta &quot;Begin&quot; al Campionat de Catalunya.

El CPA Girona interpreta "Begin" al Campionat de Catalunya. / CPA Girona

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

La temporada de grups de xou avança un pas més aquest cap de setmana amb la disputa del Campionat d’Espanya, que tindrà lloc demà i diumenge al Palau Multiusos de Guadalajara. Així doncs, el CPA Olot, CPA Girona i PA Maçanet tornaran a demostrar per què són un dels millors equips de l’estat i duran a terme les coreografies d’aquest 2026. El conjunt olotí representarà «Estic enganxat», la qual ja li ha valgut el títol de campió de Catalunya; el conjunt gironí portarà el programa «Begin»; i el conjunt maçanetenc ho intentarà amb «Why not?».

Aquest dissabte serà el torn del CPA Olot, el CPA Girona i el PA Maçanet amb la competició dels grups de xou grans, que començarà a partir de les 18.25 h. L’ordre serà el següent: primer sortiran les maçanetenques, que seran les setenes en actuar, després les olotines, divuitenes, i, finalment, les gironines, penúltimes. El guanyador se sabrà cap a les 22.00 h amb l’entrega de trofeus.

D’altra banda, diumenge competiran els grups de xou petits amb només el CPA Olot i el PA Figueres de representants gironins. Mentre que a la modalitat de quartets no n’hi ha cap.

Notícies relacionades i més

Des de Guadalajara, s’espera un espectacle «únic» amb «coreografies de gran format, muntatges espectaculars i l’enorme talent que caracteritza el nostre país». La capital de Castella-la-Manxa ja va acollir la cita el 2019, any en què el CPA Girona va guanyar el títol amb «Bacterium».

