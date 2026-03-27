Fontajau disposa de tres generadors per garantir la llum en el Bàsquet Girona-Madrid
Després de les incidències elèctriques i en els videomarcadors, el pavelló gironí busca solucions per garantir el correcte desenvolupament dels partits d'elit
El bàsquet d'elit torna demà a la nit (21h) a Fontajau, i no amb un partit qualsevol, tot un Girona-R. Madrid. Rebre el líder, que es troba en un moment dolç, serà tota una revàlida per a un equip de Moncho Fernández que, amb la permanència molt ben encarrilada, somia amb la boca petita intentar lluitar per aspiracions superiors. Però també el duel de demà és una prova de foc per al pavelló gironí, després dels problemes d'il·luminació que s'han patit les últimes jornades. Des de l'Ajuntament s'assegura que no tornarà a passar: des d'ahir hi ha tres generadors provisionals a la instal·lació i s'hi estan fent les proves pertinents perquè el partit es disputi amb el subministrament elèctric servit des d'aquests aparells i no des de la connexió convencional. Tot, per evitar que qualsevol microtall elèctric, apagui els focus de la pista, que triguen 20 minuts a tornar-se a engegar.
Els problemes aquesta temporada s'han anat reproduint de manera sistemàtica. El primer avís va ser quan se'n va anar la llum una hora abans del Girona-Barça d'ACB l'octubre passat. Va tornar a l'hora, els focus es van engegar, i no hi va haver més incidents. Al desembre el Girona-Breogán va estar aturat més de 20 minuts a la segona part per una apagada, el mateix que va passar en l'Spar Girona-Saragossa de Lliga Femenina a primers de mes i, agreujat, en el Girona-Andorra d'ACB de fa un parell de setmanes. Aquell duel es va aturar tres cops per problemes elèctrics, derivats d'una forta ventada, que provocaven l'apagada del servei d'il·luminació.
Solució provisional
L'Ajuntament ha previst, com a solució provisional, disposar de generadors els dies de partit. S'estrenaran demà, després que el dia de l'Andorra, tot i que s'hagués intentat dur-ne un, no s'hagués aconseguit fer-ho a temps. El partit va començar a l'hora que tocava, i va anar com va anar. Aquest cop els generadors, tres en concret per si en fallés algun, ja són a Fontajau des d'ahir i s'hi estan fent totes les proves pertinents perquè, en teoria, res no torni a fallar. La connexió elèctrica del pavelló anirà a càrrec dels generadors durant els partits dels equips d'elit masculina i femení, i després se'n tornaran.
Aquesta seria la solució provisional. A més termini l'Ajuntament té previst posar a Fontajau un nou SAI que permeti aguantar tot el sistema en cas de microtalls elèctrics. De moment s'acabarà la temporada d'aquesta manera, amb els generadors, i durant les setmanes que venen s'acabarà de vestir la línia d'actuació a mitjà i llarg termini. Aquest curs Fontajau també ha estat notícia pels problemes en els videomarcadors, tot i que aquestes incidències, s'han acabat resolent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística