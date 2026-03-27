Moncho Fernández: "Necessitem que la fortuna estigui del nostre costat"
El tècnic del Bàsquet Girona, motivat davant la visita del Reial Madrid a Fontajau
La visita del Reial Madrid paralitza Fontajau, que hi posarà tot de la seva part per fer possible la proesa del Bàsquet Girona aquest dissabte (21 hores, DAZN). L'afició gironina podria assolir un record insòlit d'aforament, perquè la previsió indica que és viable superar les 5.500 persones. Tothom està engrescat, a la ciutat. Fins i tot els mateixos jugadors demostren la seva ambició parlant de les seves possibilitats de disputar el play-off final per al títol, com ha fet Nikola Maric durant la setmana. Això voldria dir acabar la Lliga entre els vuit primers: ara són desens, amb un balanç d'onze victòries i dotze derrotes, i tenen a La Laguna Tenerife a tres triomfs de distància.
"Ens ajuda moltíssim generar aquest ambient i aquesta il·lusió. Tot això està molt bé, però jo li diria Maric el que li dic a tothom, que en l'únic que ens hem de centrar és en la immediatesa. Allò que vingui, ja arribarà quan hagi d'arribar. Pensar en altres coses que no sigui la feina diària no té sentit", ha dit Moncho Fernández, que tindrà les conegudes baixes de Maxi Fjellerup i Juan Fernández, després que el bosnià Maric, que ja va jugar a la pista del Baskonia el cap de setmana passat, hagi fet del tot net de les seves molèsties. "Ha estat una setmana normal. Treballant, preparant el partit. Maric està més bé, ha entrenat cada dia sense problemes".
A l'hora del partit hi ha previsió de fortes ratxes de vent, amb la qual cosa no és descartable que Fontajau torni a patir talls de llum, com ha passat recentment. "No em preocupa, només penso en allò que puc controlar", ha respost el tècnic gallec, que també ha afegit que "no hi ha novetats", respecte a possibles moviments en el mercat de fitxatges. Per si marxa la llum, des de l'Ajuntament s'ha instal·lat un generador pel que pugui passar. "Esperem que no faci falta", informen fonts de l'entitat.
El Bàsquet Girona no ha guanyat mai al Reial Madrid. De fet, per trobar l'última victòria dels gironins contra els blancs cal remuntar-se a l'època Akasvayu, el desembre del 2006. "És un superequip i viu un moment increïble. Són una plantilla tan àmplia que qualsevol jugador ho farà bé. No sé què pesarà més durant el duel, però són un dels conjunts més en forma d'Europa".
Els homes de Sergio Scariolo, que té a tothom disponible, encapçalen la taula amb 21 victòries en 23 partits: només han perdut dues vegades, contra el Baskonia i el Barça. En les dues, tot i fer 100 punts, en van rebre 105. Aquesta setmana han jugat un parell de partits d'Eurolliga, i els han guanyat tots dos: contra el Hapoel i l'Anadolu Efes. "Per guanyar al Madrid, has d'estar perfecte. Tenen una gran capacitat ofensiva, però molts cops oblidem que també són el millor equip de la Lliga defensivament, per la capacitat de rebot i u contra u. Ho haurem de fer tot bé, per descomptat. I també ens caldrà sort, perquè si no és una feina molt complicada. És evident que necessitem que la fortuna estigui del nostre costat", ha argumentat.
"Volia començar la roda de premsa desitjant la millor de les sorts a l'Spar Girona per a la Copa de la Reina. Espero que ho facin el millor possible, estem al seu costat", ha dit el tècnic del Bàsquet Girona, integrat de ple en la ciutat i en el club.
