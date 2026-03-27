Paula Badosa: "Sento que m'han arrabassat alguna cosa sense poder-la controlar"
La tennista espanyola vol tornar a enlairar-se després d'uns mesos complicats novament per les lesions
Albert Briva
Paula Badosa (28) sap bé què és haver-se d'aixecar una vegada i una altra per continuar buscant el seu gran somni en el tenis. Les lesions l'han tornat a frustrar en aquest inici de 2026, en què s'ha vist relegada a caure lluny del Top 100. Tot i això, la tenista espanyola continua il·lusionada per poder tornar allà on va meravellar el món amb la il·lusió de tornar a tractar-se amb les millors raquetes del món.
¿Quines sensacions et deixa aquest últim mes competint a Indian Wells, Austin i Miami?
Ha estat un mes de moltes sensacions i emocions. Hi ha hagut partits que han anat millor i d'altres de pitjors, i crec que també m'està costant una mica la tornada després de la lesió, sobretot tornar a confiar plenament en el meu cos.
Arran d'això estic canviant coses en el meu joc que abans no feia tant, com ara escurçar més els punts, i això genera una mena de dinàmica que a vegades és difícil de gestionar.
Però també em quedo amb la part positiva: el cos ha respost força bé, millor del que esperava a principi d'any. Veient això, ara vull tornar a assentar bé les meves bases i, a poc a poc, intentar recuperar la meva identitat com a jugadora a la pista.
Has optat per jugar a Austin entre Indian Wells i Miami. ¿Com afrontes competir en tornejos de categoria inferior i quin valor tenen per a tu ara?
Ho afronto com un torneig més. No em suposa cap problema jugar tornejos de nivell inferior ni em sento millor o pitjor per això. Al capdavall, em dedico a jugar a tenis, que és la meva passió. És veritat que et fa més il·lusió jugar els tornejos en què he estat els últims anys, però hi ha situacions que no puc controlar, com una lesió que et fa baixar el rànquing.
No tinc aquest ego de no voler jugar aquests tornejos. Entenc que forma part del procés i m'ho prenc com un repte. Fins i tot m'ha servit per tornar una mica als meus inicis, per recordar d'on vinc i per adonar-me de moltes coses. Si he de passar per aquí per tornar al nivell en què estava fa sis o set mesos, ho faré sense cap problema.
Ara comença la gira de terra. ¿Quins són els teus objectius en aquest moment de la temporada?
El meu objectiu principal és poder jugar molts partits seguits i llevar-me sentint que el cos respon. A Austin això ja va ser un senyal positiu. No estic igual que fa un o dos anys, ara necessito més cures, tinc dolors i necessito fer tractaments abans de competir, però l'important és que puc jugar.
A la terra vull això: sumar partits, tornar a sentir-me jo i que, a partir d'aquí, tot es vagi veient més clar. També m'agradaria anar pujant al rànquing per poder accedir als tornejos i rivals que vull. És una gira que m'agrada molt i vull aprofitar-la per agafar ritme i sensacions.
El calendari és molt exigent. ¿Creus que el públic és conscient del desgast físic i mental?
No del tot. La gent que és dins del circuit sí que ho entén més, però des de fora no es percep tant. S'espera que rendeixis cada setmana, però no es té en compte que estàs canviant constantment de ciutat, de condicions, de pilotes... i que el teu estat mental també hi influeix molt.
Pots venir de molts partits, estar cansada o no trobar-te bé. Hi ha moltíssims factors que hi influeixen i fan que el desgast sigui molt gran. És un esport molt intens i crec que això no sempre es valora.
El dia que deixi de creure en mi, no continuaré jugant
Has demostrat que pots competir amb les millors. ¿Et continues marcant aquest sostre o ara ho analitzes d'una altra manera?
Continua sent aquest, tot i que m'ho preguntes en un moment complicat. No ho estic passant bé, perquè fa sis o set mesos era entre les deu millors del món i em va costar molt arribar-hi, venint a més d'una lesió llarga. Ara sento que he perdut això sense poder-ho controlar. No és una qüestió d'ajustar detalls jugant, és una cosa diferent, i això fa que tornar-hi sigui una muntanya gran.
Així i tot, continuo tenint fe en mi. He estat número dos del món, he caigut i m'he tornat a aixecar. Tinc evidències que en soc capaç. Per això continuo aquí, competint fins i tot en tornejos en què lluites per pocs punts quan el teu objectiu és molt més gran. El dia que deixi de creure en mi, no continuaré jugant.
¿Has treballat mentalment per assumir aquest tipus de reptes?
Sí, molt. No és fàcil passar de jugar rondes importants en Grand Slam a primeres rondes en tornejos menors. Mentalment, és complicat, però ho estic treballant cada dia, intentant gestionar millor aquests moments. El tenis et porta constantment al límit i és una cosa per a la qual has d'estar preparada.
És un procés amb alts i baixos, però forma part de l'esport i continuo treballant-hi.
També vas parlar de canvis en el teu entorn. ¿Quin impacte han tingut?
Ha estat important. A la vida hi ha etapes i persones que formen part de moments concrets. Sentia que necessitava un canvi i el vaig fer. En l'àmbit personal estic bé, tot i que el procés no és senzill perquè és com ordenar un puzle.
Ara sento que tinc un entorn sa, que vol el millor per a mi com a persona, i això és fonamental, especialment en un esport tan individual com el tenis.
Amb 18 anys hauria necessitat llegir coses com les que ara comparteixo
Ets molt activa a les xarxes socials. ¿T'ajuden? ¿Quin paper tenen per a tu?
Sí i no. M'ajuden perquè tinc una veu i m'agrada compartir el que sento. Encara que a vegades dubti abans de publicar, sé que si puc ajudar encara que sigui una persona, ja val la pena. Jo amb 17 o 18 anys hauria agraït llegir coses així d'altres esportistes.
Però també hi ha una part negativa: hi ha moltes opinions i moltes vegades són negatives, i això fa mal perquè no se sap pel que està passant cada atleta. Així i tot, continuo fent-les servir com una eina per expressar-me i ajudar des de la meva experiència.
Es parla de canvis en el tenis com l'entrada de l'Aràbia Saudita. ¿Com veus aquesta 'revolució' que està per arribar?
Tot el que sigui invertir i fer créixer l'esport em sembla positiu. El tenis mantindrà la seva essència, té uns estàndards ja molt establerts i no canviarà.
Però afegir aquestes coses i més com estem, com és la generació d'ara, que ho vol tot molt ràpid, que ho vol tot encara més gran i més xou i més d'això... penso que tenir tota aquesta gent que inverteixi en el tenis i a fer-lo créixer encara més sempre em sembla molt positiu, però en el tenis o en qualsevol esport.
Sobre els cinc sets en Grand Slam en el tenis femení. ¿Quina és la teva postura?
Crec que estem preparades físicament, però és un tema complex. La recuperació no és igual en les dones i hi ha factors hormonals que no es tenen en compte. És una cosa de la qual no es parla gaire, però hi influeix.
¿Ho podríem fer? Sí. Però no és tan simple. ¿Hi estic a favor? Sí i no. Per poder, sí que podríem, però després entren moltes coses en el món de les dones que és complicat i, per molt que diguin que ho farem i jo estic oberta a això, després s'hauria de veure perquè hi hauria encara més lesions.
El calendari ja és molt exigent i hi ha molts matisos al darrere que no es veuen quan només es parla del format.
¿Quant t'ajuda, en un moment com aquest, sentir el suport d'algunes jugadores del circuit com Sabalenka?
Molt. És una jugadora que viu el mateix que jo i a qui admiro. A més, és la millor del món ara mateix. Que algú així reconegui les teves qualitats i et doni suport en moments difícils és una cosa molt especial i et dona molta confiança.
El tenis femení és un dels esports amb menor bretxa salarial, però encara queda camí per recórrer. Des de la teva perspectiva, ¿què falta per assolir una igualtat real?
Estic molt contenta d'on hem arribat. Al final és l'esport que més genera en l'àmbit femení. Jo sempre he opinat molt que cadascú mereix guanyar el que genera, i per això penso que el tenis femení es veu molt, se segueix molt i genera ja moltíssim. Que en altres tornejos es guanyi menys comparat amb un home, en un 250 o en un 500, sí, però és que també generem menys. Em sap molt greu dir això, però és la realitat.
Igual que en altres coses, en el món de la moda la dona genera més i l'home menys. En l'esport, desgraciadament, és així. Estem molt, molt a prop, sí. I crec que en això jo soc una persona que intenta sempre veure el positiu de tot. En lloc de veure "ens falta això", veig "tenim això".
A poc a poc també s'està aconseguint això gràcies a tenir moltes jugadores mediàtiques, moltes jugadores que generen, que el tenis cada vegada és més vistós en el femení i crec que va creixent. Però per ara, jo soc molt de l'opinió que cadascú és el que genera en la seva faceta del que treballa.
I en aquest sentit, ¿quina importància té el suport d'empreses com Iberdrola?
Jo n'estic molt agraïda, però ja no d'ara. Des del moment que vaig començar amb ells i tot el suport que donen a les dones i la visibilitat que donen a tots els esports al meu país, la veritat és que és increïble. Sempre ho vaig dir i ho he dit al seu moment. I quan vaig haver d'elegir estar amb ells, m'ho van demostrar.
I ja no és això, és que amb Iberdrola he estat al més amunt i he tingut un suport increïble, però també he estat lesionada molt de temps i al més avall, i el suport ha continuat sempre igual. Per a mi això demostra que al final no és un espònsor i ja està. Són una família que et dona suport de veritat en tots els teus moments. I això es valora molt.
¿Un objectiu que tinguis a curt i a llarg termini?
A curt termini, que el cos respongui i poder jugar el màxim de partits possibles per tornar a sentir aquella Paula a la pista, perquè necessito hores allà.
I a llarg termini, tornar a arribar on era, entre les millors del món, tornar a gaudir d'aquest esport perquè sincerament jo és on gaudeixo, estant en aquestes posicions, la veritat.
¿Quin missatge donaries a la Paula de fa un any?
Que valori més el moment. Ara que ho veig amb una mica més de perspectiva, doncs valorar les petites coses. Tot anava molt de pressa i no era conscient del que havia aconseguit. Ara intentaria gaudir més del dia a dia i no viure-ho tot amb tanta pressió, sinó valorant també el que ja havia construït.
