Volta a catalunya
Vernon, de l’NSN d’Iniesta, guanya l’esprint de Camprodon
El velocista britànic s’imposa en una etapa sense muntanya per culpa del mal temps davant les dues cites clau de Pal i Queralt, i a 100 dies de l’inici del Tour de França a Barcelona.
Sergi López-Egea
En el nom d’Andrés Iniesta va guanyar Ethan Vernon a Camprodon, un ràpid ciclista britànic de 25 anys que forma part de l’elenc que el conjunt del mite blaugrana, l’NSN, ha presentat a la Volta. Si l’exfutbolista ja havia tornat de les sortides en bici que fa habitualment per Dubai, des que va adquirir l’equip i es va familiaritzar amb el ciclisme, també va poder disfrutar de la victòria del seu corredor.
Va ser una cosa similar a un avançament, a 100 dies de l’inici del Tour a Barcelona, que l’NSN, mig català perquè a Catalunya està part de la seva infraestructura i perquè el patró de l’equip té aquí la seva casa d’adopció, pot ser un dels protagonistes sorpreses en les etapes catalanes del Tour. Si no per guanyar, que serà prou complicat amb recorreguts que beneficien els grans favorits, sí per destacar amb fugues i fins i tot en la lluita per la victòria en la segona etapa que acabarà davant l’Estadi Olímpic.
Etapa retallada
L’NSN va absorbir l’antic i polèmic equip d’Israel-Premier Tech i va eliminar qualsevol referència que el vinculés amb el règim de Benjamin Netanyahu i el genocidi portat a terme a Gaza, molt abans que es declarés la guerra a l’Iran. Ciclisme i només ciclisme, res més; tot un equip treballant per llançar Vernon a la recerca del triomf a Camprodon, en una etapa retallada i sense muntanya, sense Vallter, per culpa d’un temps que impedia l’ascens a la muntanya amb bicicleta.
Els que van estar presents a Camprodon, amb un temps primaveral, fresc però superable amb una jaqueta, podien dubtar de si havia sigut un encert la suspensió de l’ascens final o si l’organització s’havia precipitat, perquè del que es diu vent, de cara per entorpir el ritme dels ciclistes i eliminar qualsevol opció d’aventura en solitari, n’hi havia certament poquet.
Però pujar a Vallter era tan impossible com cert que Barcelona vibrava amb la festa dels 100 dies per al Grand Départ del Tour a 132 quilòmetres de distància i dues hores de cotxe. Mentre Vernon obsequiava Iniesta amb un triomf d’etapa, la sensació tèrmica al cim anul·lat era de -13 graus; la temperatura real de -6 i les ràfegues de vent arribaven a 67 quilòmetres per hora. Portar-hi els ciclistes hauria sigut una temeritat i una falta de consciència total. Era impossible pujar a Vallter en bici, tot i el peatge de viure una etapa avorrida fins que va arribar l’esprint final a Camprodon.
Dues arribades decisives
Vernon ja comptava amb dues victòries d’etapa a la Volta i dos ors en campionats del món celebrats en velòdrom. Ja havia quedat segon dimecres a la meta de Vila-seca, batut pel francès Dorian Godon, que arribarà a la muntanya de veritat amb el jersei de líder que va aconseguir a Sant Feliu de Guíxols el primer dia.
Avui, demà i sobretot diumenge, pels mateixos passatges del Grand Départ, la Volta es vestirà amb l’uniforme del Tour amb dues arribades en alt, Pal i Queralt, que no estan en risc, com a terreny d’exhibició de Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel, els dos principals candidats al triomf final. L’astre danès compta amb avantatge per la seva agilitat més gran a la muntanya, però Evenepoel, malgrat la caiguda de dimecres, està en un estat de forma prodigiós. A Vernon poc li importa el que passi a partir d’ara a la muntanya. Va complir amb escreix amb el triomf d’ahir.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Vuit detinguts en una actuació policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona