El CPA Olot també regna al Campionat d'Espanya
El conjunt garrotxí s'imposa amb autoritat a l'estatal de Grups de Xou grans per davant del Tona i el Cunit
El CPA Girona acaba cinquè i el PA Maçanet, vuitè
El CPA Olot ha tornat a brillar amb llum pròpia aquest vespre. Avui ha tocat Guadalajara, on sota la batuta de Ricard Planiol i Esther Fàbregas, el conjunt garrotxí ha tornat a proclamar-se campió d'Espanya amb una puntuació de 43'61 amb el disc "Estic enganxat". Ho ha fet amb autoritat per davant del Tona i del Cunit. El títol espanyol dóna, de retruc, el bitllet directe a l'Europeu i als World Skate Games al CPA Olot. Per la seva banda, el CPA Girona ha finalitzat en la cinquena posició amb "Begin" i una puntuació de 28'82, mentre que el PA Maçanet, ha estat vuitè, amb una nota de 23'66, amb el seu "Why not".
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística