El CPA Olot també regna al Campionat d'Espanya

El conjunt garrotxí s'imposa amb autoritat a l'estatal de Grups de Xou grans per davant del Tona i el Cunit

El CPA Girona acaba cinquè i el PA Maçanet, vuitè

El CPA Olot ja es va proclamar campió de Catalunya a Fontajau

El CPA Olot ja es va proclamar campió de Catalunya a Fontajau / FCP

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El CPA Olot ha tornat a brillar amb llum pròpia aquest vespre. Avui ha tocat Guadalajara, on sota la batuta de Ricard Planiol i Esther Fàbregas, el conjunt garrotxí ha tornat a proclamar-se campió d'Espanya amb una puntuació de 43'61 amb el disc "Estic enganxat". Ho ha fet amb autoritat per davant del Tona i del Cunit. El títol espanyol dóna, de retruc, el bitllet directe a l'Europeu i als World Skate Games al CPA Olot. Per la seva banda, el CPA Girona ha finalitzat en la cinquena posició amb "Begin" i una puntuació de 28'82, mentre que el PA Maçanet, ha estat vuitè, amb una nota de 23'66, amb el seu "Why not".

