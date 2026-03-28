Bàsquet Girona - Reial Madrid, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i el Reial Madrid que es juga al pavelló de Fontajau
2Q | 5:32
Són uns moments complicats pel Bàsquet Girona, veient com malgrat el parcial inicial del quart que els tornava a posar a una diferència mínima, el Madrid en un tres i no res s'ha tornat a posar a 9 de distància en el marcador (21-30)
2Q | 8:50
Triplàs de Needham! ElL Bàsquet Girona comença el quart de la millor manera amb un parcial de 5-0 (18-22)
2Q | 10:00
Comença el segon període
1Q | 0:00
Final del primer quart, malgrat el bon inici dels gironins, el Reial Madrid ha aconseguit començar a trobar espais per anar obrint una escletxa de 9 punts en el marcador (13-22).
1Q | 2:22
El Madrid amb un parcial de 0-6 recupera l'avantatge que ha aconseguit en els primers minuts de quart i Moncho Fernández atura el joc per intentar que els blancs no continuïn marxant en el marcador (9-15)
1Q | 4:11
La igualtat és màxima en aquest començament en què el Bàsquet Girona està defensant molt bé els atacs madridistes! (9-9)
1Q | 6:53
Triple de Livingston que posa el Bàsquet Girona per davant en un gran inici dels de Moncho Fernández! (7-5)
1Q |7:30
Geben anota els primers dos punts del Bàsquet Girona amb un tir des de la pintura (2-5)
Comença el partit a Fontajau! La primera possessió és pel Reial Madrid
Ja hi ha els quintets inicials dels dos equips: el Bàsquet Girona comença amb Needham, Livingston, Geben, Sergi Martínez i Susinskas. Mentre que el Reial Madrid treu d'inici a Kramer, Okeke, Hezonja, Maledon i Tavares.
