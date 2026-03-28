Un gol a segons pel final dona un triomf de molt mèrit al SHUM (3-2)

La diana de Joan Picart trenca l'empat i fa sumar tres punts d'or als de Maçanet per allunyar-se de les posicions de descens

Imatge arxiu de la plantilla del SHUM. / SHUM Frit Ravich

Pau Cambronero

El SHUM ha guanyat al Rivas en un partit clau per continuar allunyant-se de les posicions de descens. Els de Maçanet han vist com un gol de Picart, a 17 segons del final els ha permès trencar l’empat que ha dominat pràcticament en tot el partit i, així, assegurar-se que els tres punts s'hagin quedat a casa. Amb aquest resultat, el SHUM manté la desena posició a la classificació, situant-se a només a tres punts de poder superar els rivals d'avui i, a més a més, aconseguir també augmentar el marge a vuit punts respecte el seu perseguidor més immediat, el Cerdanyola, en la lluita per la permanència.

