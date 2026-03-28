Íñiguez després de la derrota a la Copa: "Ha sigut un voler i no poder físic"
Ainhoa López demana "disculpes" a l'afició per no haver estat "l'equip que hem sigut durant tota la temporada" i demana "aprendre" dels errors i fer "autocrítica"
Felicitar el rival i aprendre dels errors. Fer autocrítica. I intentar recuperar les jugadores més castigades físicament pels reptes que encara té l'Spar Girona per davant. Aquest va ser, grosso modo, el missatge que van enviar després de perdre els quarts de final de la Copa la capitana Ainhoa López i el tècnic Roberto Íñiguez. L'Uni se'n va de Tarragona molt aviat.
"El rival ha merescut guanyar. A la primera part hem intentat tornar al partit però no hem pogut. És una falta de respecte a l'afició i a nosaltres mateixes, òbviament no és el partit que somiàvem i tots hem de fer autocrítica i aprendre d'això", va dir Ainhoa. Segons ella, "quan no estàs encertat al davant no has de baixar al darrere, el bàsquet és anar partit a partit i avui no hem estat encertades ni hem sigut l'equip que hem estat tot l'any. Queden reptes molt macos encara al davant perquè hem treballat molt bé durant tota la temporada".
Voler i no poder
La valoració de Roberto Íñiguez va tenir alguns punts en comú, però el preparador va voler ressaltar que "els dos equips hem arribat a la Copa de la Reina en diferents moments. L'Avenida es troba en un moment molt bo, amb el roster gairebé al complet, i nosaltres passem per un moment complicat, amb molts problemes físics, i això impedeix treballar bé. L'últim partit a València em va fer ser optimista, que a pesar dels problemes podíem treure aquesta raça. Però s'ha vist la diferència física. Ens han tret de la pista amb contactes i energia. Segur que hem fet coses malament, però la primera raó és física".
Per acabar la seva intervenció, Íñiguez va afegir que "som l'equip que som, amb virtuts i defectes. A la primera part, amb el 21-25, semblava que podíem tornar. Haurem comès errors en defensa, hem cedit cistelles fàcils, però ha sigut un voler i no poder físic. Ara la meva preocupació és que hi ha jugadores que pateixen i ho passen malament, em preocupa per com haurem de treballar. El partit de València ens va donar positivitat, però avui l'Avenida ha jugat un partit físic i dur i ens ha superat".
