La previsió de fort vent fa suspendre el partit de l'Escala
Demà al migdia s'havia de jugar el duel entre els alt-empordanesos i el San Cristóbal al Nou Miramar
Seguint indicacions de Protecció Civil i de la Federació Catalana de Futbol i, davant l’alerta per fort vent, el partit que l'Escala havia de jugar demà contra el San Cristóbal al Nou Miramar ha quedat suspès. També s'ajornen tots els partits de futbol base del conjunt escalenc, tant de local com de visitant. Els dos clubs, doncs, s'hauran de posar d'acord ara per trobar una nova data. Fa quinze dies, el vent ja va fer ajornar el partit que l'Escala havia de jugar contra el Badalona.
