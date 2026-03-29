Del cop dur a la reacció: lliga i Eurolliga ja estan a l’horitzó
Després de la derrota a Tarragona, l'equip d'Íñiguez ha de reaccionar immediatament davant un calendari exigent, amb el complicat objectiu de fer front a les dificultats físiques que té la plantilla
L’Spar Girona no va poder superar l’Avenida i va quedar eliminat de la Copa a Tarragona, tal com ja va passar la temporada passada, i es va quedar sense un dels reptes que li restaven en aquest tram final de temporada. Després d’un partit força gris de les d’Íñiguez, la capitana Ainhoa López va fer autocrítica i va deixar clar que «el rival ha merescut guanyar» i que, tot i que «a la primera part hem intentat tornar al partit, no hem pogut». En aquest sentit, López admetia que el que va succeir «és una falta de respecte a l’afició i a nosaltres mateixes, perquè òbviament no és el partit que somiàvem i tots hem de fer autocrítica».
No va ser l’única veu crítica. El tècnic, Roberto Íñiguez, va coincidir en alguns punts, però va voler posar el focus en el context i en el moment dels equips, destacant que «els dos equips hem arribat a la Copa de la Reina en diferents moments. L’Avenida es troba en un moment molt bo, amb el roster gairebé al complet, i nosaltres passem per un moment complicat, amb molts problemes físics, i això impedeix treballar bé». Tot i que l’últim partit a València li havia generat optimisme, el tècnic va reconèixer que «s’ha vist la diferència física. Ens han tret de la pista amb contactes i energia. Segur que hem fet coses malament, però la primera raó és física».
Ara bé, el que va passar a Tarragona ja és aigua passada i ha de quedar enrere. En aquesta línia, el tècnic té clar que «ara la meva preocupació és que hi ha jugadores que pateixen i ho passen malament; em preocupa per com haurem de treballar». Una feina que haurà d’afrontar sense temps per pair la derrota, ja que l’equip encara uns mesos decisius abans de tancar la campanya d’enguany. La pròxima parada serà dissabte (19:00 h) a la pista del Baxi Ferrol, en el primer dels cinc darrers partits de lliga regular que els queden. Les gironines són segones amb un balanç de 21 victòries i 4 derrotes, a només un triomf del líder, el Saragossa, i saben que, tot i no dependre d’elles mateixes, hauran de mantenir la regularitat si volen lluitar fins al final i repetir la fita de la temporada passada, quan es van proclamar campiones de la lliga regular i van aconseguir el bitllet per a l’Eurolliga. Tanmateix, la recuperació de les jugadores lesionades també és vital per intentar arribar amb les màximes efectives possibles abans d’encarar els play-offs de la Lliga Femenina Endesa.
A més, durant l’abril torna la competició europea amb la final six a Saragossa, en què es jugaran una plaça per a les semifinals. Les de Roberto Íñiguez s’enfrontaran el 15 d’abril a l’Umana Reyer Venezia (19:30 h) en un duel clau per entrar entre els quatre millors equips, amb la possibilitat de disputar les semifinals el dia 17 davant el Fenerbahçe.
Per això mateix, tot i la dura derrota de divendres, no hi ha temps per lamentacions. L’exigència en aquest tram final de temporada és màxima i l’equip, condicionat per les dificultats físiques i les lesions, ha de reaccionar de manera immediata. El calendari no dona treva i els reptes arribaran de manera consecutiva, i per això mateix, l’eliminació no ha d’esborrar el camí recorregut fins aleshores: els bons partits, la capacitat competitiva i el caràcter mostrat al llarg del curs, així com les alegries que l’equip ha ofert en tot aquest camí a la seva afició.
