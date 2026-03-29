El desencert durant la segona part sentència el Bisbal a Madrid (74-62)
Tot i visitar vestidors amb una renda favorables de deu punts, el conjunt d'Èric Surís no ha pogut mantenir l'avantatge durant el segon temps i l'Spanish ha acabat girant la truita per deixar als baix-empordanesos sense el premi de la victòria
El Bisbal Bàsquet ha estat a punt de derrotar a l’Spanish, un dels equips més en forma de la competició, però una segona part desencertada de l’equip d’Èric Surís ha acabat sentenciant el matx en favor dels madrilenys. Malgrat la derrota, la visita d’avui no era gens fàcil i més sabent que els rivals arribaven al matx en un gran moment de forma després d’encadenar quatre victòries consecutives.
Tot i aquest fet els baix-empordanesos han volgut sortir en la cerca del triomf des del primer moment, i així ha estat. Durant els primers minuts, el frec a frec entre els dos conjunts ha estat constant i l’intercanvi de cistelles ha fet que cap dels dos conjunts pogués començar a obrir una petita escletxa per agafar distàncies. Ara bé, els bisbalencs han quallat uns grans minuts abans de visitar vestidors i gràcies a un parcial de 10-21 han pogut arribar a la mitja part amb una bona renda favorable, però que calia mantenir si es volia treure un bon resultat.
Malgrat l'avantatge, a la represa els locals han sabut reaccionar a l'adversitat per arribar als darrers deu minuts amb part de la feina feta, ja que el més difícil que era capgirar el marcador ja ho tenien a la butxaca. Ara bé, amb un marcador tan ajustat (50-49) tot podia passar en els minuts finals. En els últims 10 minuts, els locals, amb empenta han deixat enrere ben aviat qualsevol reacció dels de Surís i gràcies a un parcial de 24-13 han acabat encarrilant un partit, que tot i la derrota, el Bisbal ha competit en molts trams de partit contra els quarts classificats i davant d'un equip que continua una setmana demostrant perquè és un dels conjunts que està més en forma de la lliga.
