El Girona B empata amb l’Eivissa en un final boig (2-2)
Els de Quique Álvarez igualen dues vegades un matx on volien els tres punts
Lluc Perich Pérez
El Girona B ha salvat, a les acaballes, un empat amb l’Eivissa, que ja es veia tornant a les illes amb els tres punts fins que Momo ha fet el 2-2 en l’afegit. Val a dir que el filial també confiava quedar-se’ls i, així, assegurar-se de totes totes la tranquil·litat pel tram final, però tocarà seguir remant. Els de Quique Álvarez segueixen amb marge respecte a la zona baixa i, si eviten relaxar-se, fins i tot podran lluitar per entrar a la promoció d’ascens.
Les coses han començat ben malament pel filial, que als deu minuts de joc ja estava per sota amb el gol d’Antonio Moreno. La lesió de Mario ha permès l’entrada a Javi González, canvi ofensiu que ha marcat el guió del matx, amb els gironins duent la iniciativa. L’Eivissa, però, estava ben plantat, i més enllà d’un xut centrat de Shin, el Girona B no ha aconseguit amenaçar del tot. Garrido també ho provaria en la represa fins que, al 75’, un Arango que acaba d’incorporar-se al partit ha firmat l’empat a u.
Els minuts finals serien de bogeria total, perquè Fernando ha tornat a posar els visitants pel davant i Momo, ja en l’afegit, ha empatat altra vegada el matx pels locals. Sort d’Andreev, perquè dues aturades de molt mèrit han evitat que els eivissencs tornessin a fer moure el marcador.
