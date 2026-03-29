Un penal en l’afegit ensorra la resistència de l’Olot (0-1)
Els de Roger Vidal aguanten amb deu homes contra tot un Atlètic Balears però encaixen la derrota en l’última acció del partit
Lluc Perich Pérez
Tocava valentia i resistir i l’Olot ha demostrat que, d’això, no n’hi falta gens. El final ha estat cruel i implica la quarta derrota seguida. Fa mal, i molt, veure com et xiulen un penal en contra al 97’ després de resistir amb deu homes contra tot un Atlètic Balears, tercer classificat, i fa mal, també, veure’s caure a la promoció de descens, però el cap de setmana que ve toca rebre el Barbastre, que marca el descens directe, i allà sí que només val la victòria. Derrota immerescuda que ha d’esperonar l’equip en la lluita per la permanència.
I això que Martí Soler ha estat a punt d’obrir la llauna ben d’hora pel conjunt volcànic, amb un cop de cap potent a llançament de córner, i Ayala també ha fregat el gol amb un refús enverinat pel vent. Els locals, però, han empès de valent, obligant Ballesté a treure la millor versió amb una doble aturada brutal a Moha Keita. Les coses s’han posat encara més difícils a la segona meitat, quan Pau López ha vist una segona groga que deixava l’Olot amb deu jugadors els minuts decisius.
Ballesté ha tornat a estirar-se per a frustrar un xut ajustat d’Ivan López just després que Arumí, en un contraatac, enviés la pilota als núvols en la més clara dels garrotxins en la segona meitat. La superioritat numèrica s’ha fet palesa amb el setge dels balears als blaugranes, i els de Roger Vidal han sabut treure aigua fins que, al setè minut d’afegit, s’ha assenyalat un penal sobre Ivan a favor dels balears que Moha Keita ha convertit en victòria.
L’Estadi Balear ha aprofitat el matx per aplaudir Nuha Marong i Marc Rovirola, jugador i segon entrenador de l’Olot amb passat a les illes.
Subscriu-te per seguir llegint
