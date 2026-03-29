Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

Tercera RFEF

El Peralada rep la vacuna d’un ex-xampanyer i cau a domicili (2-1)

La derrota davant de l'Europa B complica les possibilitats dels alt-empordanesos d'entrar al play-off, que tenen a quatre punts

L'onze del Peralada per enfrontar-se a l'Europa B

L'onze del Peralada per enfrontar-se a l'Europa B / CF Peralada

Jaume Massana

Barcelona

Tercera jornada consecutiva en què els blanc-i-verds no aconsegueixen el triomf i la situació de poder entrar a les places de play-off es complica cada cop més. Els d’Àlex Marsal han visitat el Nou Sardenya i han caigut per 2-1 contra el filial de l’Europa amb gol de l’ex-xampanyer Khalid Noureddine.

Els barcelonins han copejat primer al quart d’hora de partit gràcies a una diana de Marc Fuster. A la represa els blanc-i-blaus han enganxat un contracop que l’ex del Peralada Khalid ha culminat per fer el 2-0. Genís Pinart aprofitaria el rebuig d’una falta picada per Mejía per retallar distàncies a l’hora d’encontre, però no ha estat suficient tot i intentar-ho fins al final.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
El desencert durant la segona part sentència al Bisbal a Madrid (74-62)

Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»

El Peralada rep la vacuna d’un ex-xampanyer i cau a domicili (2-1)

El Peralada rep la vacuna d’un ex-xampanyer i cau a domicili (2-1)

La Passió de Sant Climent Sescebes resisteix al vent

Un penal en l’afegit ensorra la resistència de l’Olot (1-0)

Alcaldes i gestors forestals de les Gavarres alerten que el mal estat dels accessos pot impedir el pas als Bombers

Els bombers activen 27 serveis per incendis de vegetació durant l’episodi de ventades, el 30% a Girona

Molló es queda sense llum i amb problemes de telefonia pels efectes de la ventada

Tracking Pixel Contents