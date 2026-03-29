Tercera RFEF
El Peralada rep la vacuna d’un ex-xampanyer i cau a domicili (2-1)
La derrota davant de l'Europa B complica les possibilitats dels alt-empordanesos d'entrar al play-off, que tenen a quatre punts
Jaume Massana
Barcelona
Tercera jornada consecutiva en què els blanc-i-verds no aconsegueixen el triomf i la situació de poder entrar a les places de play-off es complica cada cop més. Els d’Àlex Marsal han visitat el Nou Sardenya i han caigut per 2-1 contra el filial de l’Europa amb gol de l’ex-xampanyer Khalid Noureddine.
Els barcelonins han copejat primer al quart d’hora de partit gràcies a una diana de Marc Fuster. A la represa els blanc-i-blaus han enganxat un contracop que l’ex del Peralada Khalid ha culminat per fer el 2-0. Genís Pinart aprofitaria el rebuig d’una falta picada per Mejía per retallar distàncies a l’hora d’encontre, però no ha estat suficient tot i intentar-ho fins al final.
