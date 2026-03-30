El camí de la Ryder Cup comença amb l'Estrella Damm Catalunya Championship i un homenatge a Seve Ballesteros
Un torneig al Reial Club de Golf El Prat dona el tret de sortida al Road to Ryder Cup, amb un campionat anual que reunirà les principals figures del circuit europeu fins al 2031
Albert Guasch
La Ryder Cup de Camiral del 2031 s’acosta tot i que encara no s’entreveu la silueta en l’horitzó. El camí es pavimenta amb campionats destacats en altres camps catalans, perquè la designació del complex de Caldes de Malavella per a la competició més especial del golf comportava això: una sèrie d’esdeveniments previs amb figures importants del circuit per fer territori, atraure turistes i consolidar una rendibilitat econòmica, i també per intentar una popularització gradual d’un esport que encara té una certa aura elitista, a diferència del que passa en els països anglosaxons.
L’Estrella Damm Catalunya Championship 2026 és el torneig que posa en marxa l’anomenat Road to Ryder Cup. És el tret de sortida d’un recorregut de cinc anys amb un torneig anual fins a la cita culminant, la competició que enfronta una selecció dels Estats Units amb la d’Europa i que, per primera vegada, es disputarà a Catalunya, la segona a Espanya després de la de Sotogrande el 1997. Tindrà lloc aquesta obertura al Real Club de Golf el Prat, un camp magnífic, del pròxim 7 al 10 de maig. Quatre jornades que acolliran alguns dels golfistes de primer nivell del circuit europeu del DP World Tour.
Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Ángel Ayora, Eugenio Chacarra i Adri Arnaus, entre d’altres, formen part de la graella del torneig del Prat, a tot just 30 quilòmetres de Barcelona. Per batejar aquesta Road to Ryder Cup va comparèixer a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm Guy Kinnings, el CEO de la DP World Tour i l’autoritat a qui va caldre convèncer per a la designació de Camiral. «Barcelona no és una ciutat aliena als grans esdeveniments. És una marca icònica i no podem estar més il·lusionats per venir», va dir el mandatari.
El ‘look’ Seve
Kinnings va remarcar la important contribució dels golfistes espanyols en la competició biennal, una de les que aixequen passions de debò, com va quedar constatat en l’última edició als Estats Units, amb comportaments gairebé futbolers dels aficionats. I Kinnings va evocar en concret la figura de Severiano Ballesteros, de qui el 7 de maig, primer dia de l’Estrella Damm Catalunya Championship, es compliran 15 anys de la seva mort. El dirigent de la DP World Tour va instar els golfistes a emular el ‘look Seve’ com un homenatge i recordatori de la seva llegenda.
«No és només un heroi a Espanya, ho és a tot el món. Cada any celebrem la seva figura, perquè la seva aportació a la Ryder Cup va ser enorme. I per recordar aquests 15 anys hem enviat una carta a tots els nostres jugadors instant-los que aquell dia vesteixin amb la seva indumentària clàssica de les grans ocasions, aquests pantalons blaus brillant i polo blanc que tots recordem», va anunciar Kinnings.
El britànic va recordar l’important impacte d’una Ryder Cup, que no és una cosa de només els pocs dies de competició, sinó que «el llegat és durador», com ja ha passat a Roma i París recentment, o molt temps enrere a Sotogrande. És la primera vegada que els organitzadors plantegen un camí de cinc anys, així que l’impacte en qüestió començarà en el cas de l’edició catalana ja abans.
«Comença un camí que esperem sigui d’èxit perquè tot el territori es vegi involucrat i que el 2031 tinguem l’organització de la millor Ryder Cup de la història», va asseverar Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat.
A la fi, es tracta de posicionar Catalunya com una destinació global de golf. No és poca cosa.