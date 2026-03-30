L’estrena de la Copa deixa un gran nivell a Càceres
La primera cita de la competició va coronar Manuel Pastor i Lianet Castillo en bloc, i Erik Noya i Carla Martínez en velocitat, al rocòdrom Alberto Ginés
Jaime Jiménez Torbellino
Aquest diumenge hi va haver una jornada d’escalada d’alt voltatge al rocòdrom Alberto Ginés de Càceres, seu durant el cap de setmana de la primera prova de la temporada de la Copa d’Espanya. Dissabte les categories menors havien brillat a gran nivell i deixat el llistó molt alt per als absoluts, que no van defraudar.
La cita ha sigut un esdeveniment organitzat per la Federació Espanyola de Muntanya i Escalada (Fedme) i Prensa Ibérica, amb l’impuls de l’Ajuntament de Càceres i la Diputació de Càceres, la col·laboració de la Junta d’Extremadura i el patrocini de la Central Nuclear Almaraz-Trillo, Grupo Pitarch, Oeste, CHC Energía, Apis, Electrocash, Ebro Leza Motor, Aqualia, l’Ajuntament de Malpartida de Càceres, Adismonta i Canal de Isabel II. A la zona vip, a més, es va poder degustar pernil de Casa Bautista.
La competició
La prova de bloc va reunir 41 escaladors en masculí i 30 en femení, amb deu places a la final en homes i nou en dones. En la classificatòria va sobresortir el madrileny Guillermo Peinado, primer després de fer al flaix quatre dels cinc blocs. En dones hi va haver més igualtat, amb Udane Mugica al capdavant. El format, molt dinàmic, no va donar un segon de respir a una grada plena de gom a gom i abocada amb els primers tops del portuguès Gustavo Cunha i de l’extremeny Alejandro Crespo.
A la final, la veneçolana Lianet Castillo es va emportar la victòria femenina amb tres tops, al davant de Lucía Sempere i Miriam Díez. Una reclamació va obligar Castillo i Sempere a repetir l’últim bloc, però tot i això la classificació no va variar. Pel que fa a homes, va guanyar Manuel Pastor, amb tres tops, seguit per Guillermo Peinado i del portuguès Guilherme Rodrigues.
Abans de la competició de bloc, la modalitat que més decibels va arrencar a la grada amb la seva explosivitat: la velocitat. Els guanyadors van ser el gallec Erik Noya i la catalana Carla Martínez, excel·lents durant tota la competició.
En les classificatòries, Noya va parar el temps en 5.13 i 5.22. Després va mantenir un altíssim nivell en quarts (5.18), en la semifinal contra Alejandro Rivas, que acabaria penjant-se el bronze, i en la final contra Miguel Gómez. En aquesta última pujada a la paret de 15 metres, el gallec va aturar el rellotge en 5.06 segons i el madrileny en 5.85. "Me’n vaig amb l’espina clavada de no haver baixat de cinc segons", va assenyalar després, satisfet, tot i això, de la seva actuació a Càceres.
Tampoc es va guardar res Carla Martínez en la prova femenina, malgrat que no va ser la més ràpida en la classificatòria. En aquesta prova va manar la valenciana Leslie Romero, que va acabar conformant-se amb la plata per cinc centèsimes: Martínez va parar el crono en 7.00 i Romero en 7.05. El bronze va ser per a la navarresa Haizea Pinto (7.96), que va superar Leire Ruiz (8.05) en la lluita pel tercer lloc.
Cáceres va tancar així un cap de setmana de gran ambient i nivell competitiu, amb el rocòdrom Alberto Ginés confirmat com a escenari de referència per a la posada en marxa de la Copa d’Espanya.
