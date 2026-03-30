Livingston II es revela en el primer any a Fontajau
El base nord-americà va ser el millor del Girona-Madrid amb 24 punts, 6 triples, 8 rebots i 5 assistències que gairebé fan deixar el triomf a casa
Otis Livingston II va fitxar pel Bàsquet Girona amb la idea de fer-se «un nom propi», tal com va explicar en una entrevista a Diari de Girona, tenint en compte que és fill del reputat presentador d’esports de la CBS i que el seu pare ho eclipsa tot. En el seu primer any a Fontajau, el base nord-americà ho està aconseguint. Dissabte passat, en el Bàsquet Girona-Reial Madrid mateix, va ser l’MVP del partit amb 24 punts, 6 triples, 8 rebots i 5 assistències, unes xifres que li van donar un 25 de valoració i gairebé fan deixar el triomf a casa. De fet, si la pilota que va intentar salvar en l’últim instant no hagués sortit fora a criteri dels àrbitres els de Moncho Fernández haurien tingut opció d’empatar i enviar l’encontre a la pròrroga. Es va perdre (93-95). Això sí, amb el cap ben alt.
Livingston II ja ha situat el seu nom entre els millors jugadors de l’ACB. El d’Illinois és el quart màxim assistent de la Lliga amb una mitjana de 5,21 per darrere de Marcelinho Huertas del Tenerife (6,05), Shannon Evans de l’Andorra (5,55) i Ricky Rubio del Joventut (5,32). També s’ha fet un lloc en el top-5 de tirs de tres, estadística que tanca amb 2,22 després de Thimothé Luwawu-Cabarrot del Baskonia (2,95), Álex Reyes del Manresa (2,95), Justin Jaworski del Bilbao (2,32) i Kyle Kuric de l’Andorra (2,27).
De rècord
Contra el Reial Madrid, el Bàsquet Girona va igualar el seu rècord de triples a l’ACB, amb un total de 17, i Livingston II en va ser un dels principals responsables. En el seu cas, també va igualar el seu rècord personal amb els 6 triples que va aconseguir en onze intents. Però no només això, amb el conjunt blanc va obtenir la seva màxima anotació (24) i va fer més rebots que mai aquesta temporada (8). L’altre partit dels 24 que ha disputat fins ara on més s’ha lluir va ser contra l’Unicaja a Fontajau. Malgrat que aquell duel també va acabar en derrota (83-90), el base nord-americà va destacar amb 10 assistències i 28 de valoració.
Livingston II no va ser l’únic que va brillar davant els de Sergio Scariolo. Entre d’altres, Derek Needhamva ser el seu millor partit des que vesteix la samarreta del Bàsquet Girona amb 17 punts, 5 triples, 4 rebots i 4 assistències, que li van donar un 18 de valoració.
