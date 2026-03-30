Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
Les dificultats tècniques de l’ampliació obliguen a construir un recinte en un espai diferent
Manresa no remodelarà el Nou Congost, com s’havia anunciat després d’una llarga negociació, perquè en breu haurà d’iniciar el procés per construir un altre Pavelló Municipal. El temps mínim d’execució de les obres a l’actual recinte hauria estat, en el millor dels casos, d’un parell d’anys. Aquest període és incompatible amb l’activitat normal del Baxi Manresa, un club de la màxima categoria espanyola de bàsquet, l’ACB, que també disputa partits de competició europea.
Des del primer moment, el debat es va polaritzar entre els partidaris d’aixecar unes instal·lacions adequades des de zero i els defensors de transformar el recinte on ara juga el Baxi, que data del 1992. El club i bona part de l’afició volien un pavelló nou. També grups de l’oposició a l’Ajuntament, com CUP-Fem o Junts. En canvi, l’equip de govern sempre es va mostrar favorable a una extensió de l’equipament.
Així, el pressupost requerit per a cadascuna de les possibilitats ha estat un dels principals factors de discrepància. Els màxims responsables municipals destacaven que la seva aposta era la més econòmica. Els gestors del club adduïen que no podien acceptar una proposta que no complís les condicions mínimes.
En paral·lel, emergia el potencial de l’edifici i el seu entorn per acollir espectacles i altres actes de caràcter cultural, social, lúdic, etc.
Després de múltiples diàlegs, maniobres, tensions i mediacions, el novembre de 2025 es comunicava una despesa conjunta de l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa que oscil·laria entre els 18 i els 20 milions d’euros, una xifra que multiplicava la quantitat de partida. La previsió era que el despatx d’arquitectura Barceló Balanzó tingués el projecte executiu aquesta primavera, perquè les obres comencessin entre finals del 2026 i principis del 2027.
L’alcalde, Marc Aloy; el president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms; i el regidor d’Esports i Salut, Anjo Valentí, van explicar llavors que l’increment de la superfície seria aproximadament del 45%, de manera que els 8.000 metres quadrats actuals s’acabarien convertint en 11.500, cosa que permetria un augment de l’aforament de 1.500 persones. I fins i tot en aquesta compareixença Herms va recordar que la preferència del Baxi era «un pavelló nou».
Mitjans com Regió7 van difondre aquells dies simulacions digitals dutes a terme pels tècnics perquè la ciutadania es formés una idea ajustada de l’aspecte del futur pavelló. Però un entrebanc insalvable ha obligat a abandonar aquesta línia d’actuació.
Els treballs a l’exterior del Nou Congost durant la temporada, i a l’interior, aprofitant l’aturada estival, podrien haver estat assumibles un any, que igualment hauria resultat atípic ja que hauria ocasionat molèsties a l’equip local, els visitants, el públic i qualsevol altre col·lectiu vinculat a l’esport. Per exemple, els anunciants, que no podrien exhibir els seus anuncis sobre unes parets que estarien tapades.
Si aquest plantejament s’ha d’estendre dos exercicis, l’operació és impossible de materialitzar. L’alternativa que ja s’ha començat a estudiar és un pavelló nou. Presumiblement, la inversió haurà de ser superior. A més, caldrà un espai amb les característiques apropiades. El programa de necessitats per a l’estudi de viabilitat d’un projecte d’ampliació del pavelló de la cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, Silvia Saura Villar, és del març del 2020, i ja s’hi advertia que el complex havia quedat «molt desfasat».
Sis anys després, transcorreguts entre relleus esportius i polítics en diverses administracions, i esquitxats per nombroses dificultats, el repte es manté. De fet, es complica. La grada d’animació, erigida en altaveu d’un clam general, sovint exhibeix durant els partits una pancarta per demanar millors instal·lacions. En breu, els actors implicats en aquesta gestió hauran de tornar a discutir com aconseguir-les.
Subscriu-te per seguir llegint
