El Puigcerdà guanya la Copa a casa el Jaca i firma un doblet històric
Després d'una temporada excepcional, el Puigcerdà va aixecar la Copa d'hoquei gel femenina, sumant-la a la lliga
LL. P. P.
El Puigcerdà va aconseguir una fita històrica guanyant la Copa d’hoquei gel femení per 3-0 davant un Jaca que jugava de local culminant, així, una temporada memorable en què també s’ha endut, per primer cop, la lliga. La canadenca Megan Norris va obrir la llauna aprofitant una superioritat de les cerdanes en la segona meitat. Kiera O’Hare va doblar la renda al tercer període i, tot just començar el quart, Carolina Moreno va sentenciar la final per a quedar-se la tercera Copa consecutiva.
