Bàsquet Girona
Rècord a Fontajau, que reuneix més de 5.000 persones per partit
La visita del Madrid porta 5.532 espectadors al pavelló, la millor entrada des que la passada tardor va ampliar la seva capacitat
Un total de 65.658 aficionats han vist fins ara els partit d’aquest curs a Fontajau
El triple de Pep Busquets, la relliscada d’Otis Livingston, els tirs lliures d’Abalde i la pèrdua de Derek Needham. Tot i això i cada instant del Bàsquet Girona-Reial Madrid del passat dissabte el van viure en directe 5.532 persones al pavelló de Fontajau. No és una xifra qualsevol, sinó tot un rècord d’assistència i la millor entrada des que el pavelló, la passada tardor, va fer créixer la seva capacitat amb la instal·lació d’un seguit de mòduls prefabricats. L’obra, acabada a finals del mes de setembre, va fer créixer la capacitat de la instal·lació, passant de 5.200 a 5.600 localitats. Això ha permès augmentar l’afluència d’aficionats aquest curs en relació a les darreres temporades. En partit com els del Baskonia, Bilbao, Barça i també Lleida ja s’havia superat la barrera dels 5.300 espectadors, impossible d’atrapar abans de la remodelació. Però les entrades registrades en aquests partits es van esmicolar el passat cap de setmana. Coincidint amb la visita del Reial Madrid, Fontajau va fregar el ple: 5.532 persones van xalar de valent en un duel que no es va decidir fins al darrer sospir (93-95).
Guanyi o perdi, acompanyin o no els resultats, el Bàsquet Girona té un suport bastant fidel aquesta temporada per part dels seus aficionats. Són 13 els partits que fins ara ha disputat de local a la Lliga i en la majoria d’ells (8) Fontajau ha superat la barrera dels 5.000 espectadors. El sostre es va registrar dissabte (5.532), però el segueixen de ben a prop les entrades dels derbis contra el Lleida (5.478) i Barça (5.427). Xifres també a tenir en compte coincidint amb les visites de Bilbao (5.361), Baskonia (5.313), Burgos (5.102), Granada (5.016) i Unicaja (5.011). En totes aquestes cites, sempre hi ha hagut més de cinc milers d’espectadors a les graderies. Només se n’han reunit menys els dies del Breogán (4.987), Andorra (4.734), Gran Canaria (4.672), Tenerife (4.669) i UCAM (4.356). Aquesta última, fins ara la pitjor entrada del curs.
Després de 13 jornades, el pavelló registra una afluència total de 65.658 persones. Això significa que la mitjana per partit supera els 5.000 espectadors i se situa en 5.051. I això que la temporada encara no s’ha acabat. Amb partits encara per disputar-se, el Bàsquet Girona ha de jugar a casa contra València Bàsquet, Casademont Saragossa, Baxi Manresa i Joventut de Badalona. Quatre oportunitats per fer créixer un xic més aquests números. I, de passada, per intentar batre (i per què no?) el rècord d’aquest darrer cap de setmana.
El passat mes de setembre, l’Ajuntament de Girona va aprovar l’autorització de la cessió d’usos ampliada del pavelló municipal de Fontajau a favor del Bàsquet Girona per a la present temporada, la 2025-2026. Aquesta entesa va servir per posar les bases de la futura concessió d’aquesta instal·lació al club amb la previsió de fer-la efectiva a partir d’aquest proper estiu. Aquest conveni establia una cessió d’usos privats i també compartits: el Bàsquet Girona disposava en exclusiva de la pista central mentre l’Ajuntament mantenia la gestió de la pista auxiliar. La unió del Bàsquet Girona i l’Uni va multiplicar la massa social de l’entitat resultant; un motiu més que reforçava la voluntat de la directiva liderada per Marc Gasol d’ampliar l’actual capacitat de Fontajau. La voluntat és que aquesta augmenti fins als 6.000 seients, però de moment es va arribar a les 5.600 localitats després que mesos enrere s’instal·lessin uns mòduls prefabricats. Passos i més passos per créixer, encara que la voluntat de Gasol en el futur és disposar d’un pavelló propi i nou.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Girona suspèn les activitats exteriors i tanca parcs i jardins aquest diumenge per l'alerta de vent
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada
- Protecció Civil envia un ES-Alert a quatre comarques gironines per demanar que diumenge s'evitin les activitats a l'exterior pel vent
- El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
- Metges gironins denuncien la promoció d'actes sense aval científic i demanen més rigor a les administracions
- La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
- Els Mossos d’Esquadra intensifiquen la pressió a l’AP-7 gironina per fer fora lladres punxa-rodes i teloners