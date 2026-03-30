El SHUM Maçanet té la salvació a la punta dels dits
La victòria gironina en conjunt amb la derrota del Cerdanyola deixa els de Jordi Garcia vuit punts per sobre del descens amb tres partits per disputar-se
Jaume Massana
No ha estat un camí fàcil i s’ha hagut de suar la cansalada per arribar-hi, però l’objectiu de quedar-se un any més competint a l’OK Lliga és gairebé una realitat pel SHUM Maçanet, que està tan sols a un punt de salvar-se. La victòria d’aquest cap de setmana per 3-2 contra el Rivas amb una diana quan faltaven disset segons d’encontre de Joan Picart, alineada amb la derrota del Cerdanyola a la pista de l’Igualada per 4-1 dona molta tranquil·litat al conjunt de Jordi Garcia. Els gironins es troben vuit punts per sobre de la zona vermella, quan hi ha només nou unitats en joc.
L’entrenador del SHUM valorava la merescuda victòria davant del Rivas que els apropa a la permanència: «Va ser un partit força igualat, sabíem que el Rivas competia molt bé. Ens vam avançar un parell de cops i en les dues ocasions ens van empatar. Al segon temps vam ser superiors i vam tenir més opcions per matar el partit i al final va sonar la campana». La diana de Jordi Picart, salvadora, però que feia justícia amb el que s’havia vist a la pista.
Al sac i ben lligat
La derrota del primer equip que baixa, el Cerdanyola a la pista de l’Igualada fa que el SHUM hagi de sumar un punt dels nou que falten per jugar-se, però Garcia no vol precipitar-se: «Ho tenim ben encarrilat, l’objectiu és salvar-se. Tot i això, no podem ho dir mai fins que estigui al sac i ben lligat. És veritat que hi ha un coixí important. Al final, ells ho han de guanyar tot i nosaltres perdre-ho tot, tenim aquest avantatge, però s’ha de tancar». No hi haurà celebració fins que la salvació sigui matemàtica. Un punt seria suficient a causa de la diferència de gols particular que el SHUM li té guanyat al Cerdanyola.
El camí cap a la salvació
Tres cites. Un objectiu. Un punt per la glòria. Els de Maçanet tenen tres oportunitats per aconseguir la permanència, dues més complicades que la resta. «Tots els partits són complicats. Tenim el desplaçament contra el Barça al Palau, que és el segon classificat i a la següent jornada contra el Calafell, que ben segur ens posarà en problemes. Nosaltres sortirem a guanyar», explicava Jordi Garcia, i afegia: «El darrer compromís contra el Sant Just pot ser important, però encara queda, nosaltres ens centrem en el pròxim partit». El Sant Just també es podria salvar en el cas d’aconseguir les tres victòries, que el Cerdanyola no ho fes, i que el SHUM ho perdés tot.
«L’objectiu que ens proposàvem nosaltres a principi de temporada era la permanència i competir tots els partits. Crec que ho hem fet, tot i que en alguns que la derrota ha estat més àmplia», comentava el tècnic, orgullós de la feina dels seus homes, i arrodonia: «A tothom li ha costat moltíssim, però ens hem sabut adaptar a la categoria i ara no en queda un altre que acaba de lluitar i esperar aconseguir l’objectiu». Certament que seria un tros d’èxit pel SHUM, que és novell a l’OK Lliga.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El vent causa destrosses en aparadors i mobiliari urbà a Platja d'Aro
- La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
- Els bunyols de tota la vida de la Pastisseria J. Marquès