Vidreres es carrega de valors amb el MIC Integra

El torneig adreçat a jugadors amb discapacitat intel·lectual esdevindrà una jornada festiva

Imatge d’arxiu d’un partit del MIC Integra. / Ruben Garcia Carballo/EFE

Vidreres tornarà a ser la seu del MICFootball Integra, el torneig adreçat a jugadors amb discapacitat intel·lectual que se celebra cada Setmana Santa a la Costa Brava des de l’any 2013. Aquesta iniciativa posa en valor el poder integrador de l’esport i ofereix una jornada de competició autèntica i plena de valors.

El MICFootball Integra esdevindrà una jornada festiva i emotiva, on més enllà dels resultats esportius, es posarà en relleu la importància de la inclusió, la convivència i el gaudi compartit. Sens dubte, una cita en què, tal com destaca l’organització, els que més guanyen són aquells que no competeixen.

«El MIC Integra té companyerisme, és una realitat que val la pena viure», va comentar Maite Colomer, directora del MIC.

Enguany, hi participaran 18 equips, els quals reuniran uns 300 jugadors, i hi ha programats un total de 40 partits.

