El Bàsquet Girona pesca en el mercat per compensar les baixes

Cameron Hildreth signa fins a final de curs

El nou fitxatge del Bàsquet Girona / Bàsquet Girona

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Davant la insistència, mesurada, però implacable, de Moncho Fernández, el Bàsquet Girona ha vist la llum en el mercat de fitxatges i ha signat a l'anglès Cameron Hildreth fins a final de temporada. La lesió de Fjellerup i, els continuats problemes de Juan Fernández, obligaven el tècnic gallec a esprémer la resta de la plantilla, amb una rotació més curta de la desitjada. Hildreth suavitza aquesta situació.

L’aler, d’1,95 metres d’alçada, arriba procedent dels Noblesville Boom, equip filial dels Indiana Pacers que juga a la G League. En declaracions al club, Fernando San Emeterio, el director esportiu, diu que "després de la lesió d’en Maxi, vam considerar que havíem de reforçar el joc exterior de l’equip. En Cameron és un jugador molt versàtil: ha jugat de 3 i de 2, i fins i tot aquesta temporada ha actuat d'1 al seu equip a causa de les lesions que han tingut. Té una bona capacitat per jugar en transició, així com per acabar dins la pintura i, des d’aquí, assistir els companys. Creiem que aporta una bona intensitat defensiva i una energia que s’acoblarà molt bé a la nostra filosofia, i per això hem decidit incorporar-lo".

