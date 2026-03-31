L’Olot prepara tota una final amb el Barbastre
Els garrotxins, que depenen de si mateixos tot i encadenar quatre derrotes, reben l’equip que marca el descens aquest diumenge
«Seguim depenent de nosaltres mateixos, ara fa mal però no ens hem de tornar bojos», deia Martí Soler a Ràdio Olot després de la dolorosíssima derrota al camp de l’Altètic Balears per un penal al minut 97 després de resistir mitja hora amb un jugador menys. La situació, a Olot, és delicada: Quatre derrotes consecutives (cinc en els últims sis partits), dues d’elles amb equips gairebé desnonats de Segona Federació com el Torrent i el Porreres, han deixat l’equip tretzè, en la plaça de promoció de descens i amb tres punts de marge respecte a l’abisme. És el Barbastre qui marca aquest impàs de vida o mort amb 31 punts.
Els aragonesos, en molt millor dinàmica que els garrotxins (una sola derrota en vuit partits i sumant set punts en la ratxa de quatre derrotes de l’Olot), visiten el Municipal aquest diumenge a les 17.00h en un partit que serà tota una final per la permanència. Després de caure a l’Estadi Balear, els ànims estaven baixos -«Hem fet un gran partit en un camp molt difícil. Ha estat dur. Hem donat tot el possible, però en la decisió de cara o creu sempre ens surt creu», deia Soler-, però absolutament tothom al club sap, com afirmava el tècnic Roger Vidal a Ràdio Olot, que «si l’Olot competeix així els partits que queden ens faran pocs gols», i aquesta és la base des d’on construir la permanència, perquè a dalt hi ha pólvora i a casa, tot i les últimes relliscades, l’equip s’ha fet fort.
L’any passat mateix va certificar-se la salvació amb una golejada contra el Terrassa al Municipal per 5-2 remuntant dues dianes visitants a l’inici. L’Olot té caràcter i, tal com va explicar el capità Pedro del Campo després de caure a Porreres, el vestuari ha parlat i ho donarà tot. L’entrenador ja sap que la visita del Barbastre és «un partit clau» i cal «aixecar la moral després d’un esforç titànic sense premi», però és que no només aquest diumenge es guanyaran les garrofes.
La jornada següent es visita un Castelló B que havia ocupat, com el València Mestalla, la plaça de promoció de descens les últimes setmanes, i que ara mateix té els mateixos punts que l’Olot però un partit pendent amb el Torrent. Serà un altre duel a caixa o faixa abans de dos enfrontaments complicats contra Barça Atlètic (a casa) i Reus Reddis (a fora), equips immersos en la lluita per la promoció d’ascens, clau per al seu projecte. L’última jornada, al Municipal contra el Mestalla, es perfila cada dia més decisiva.
Pau López, sancionat
El migcampista Pau López serà baixa per a rebre el Barbastre després de veure dues targetes grogues davant l’Atlètic Balears en una expulsió que Roger Vidal va valorar com a «justeta». L’entrenador també va queixar-se del penal xiulat en el minut 97 i que va decidir el matx considerant que l’àrbitre tenia ganes de xiular-lo. «Estem fotuts», va admetre també després de la quarta derrota seguida. Toca capgirar-ho.
Subscriu-te per seguir llegint
