L'Elleve Soccer brasiler guanya el CE Banyoles als penals en la final del Pre-MIC
El Pre-MICFootball ha reunit a Banyoles sis equips amb presència de Canadà, Estats Units, Brasil i Japó i ha donat el tret de sortida a la 24a edició del torneig
Banyoles ha tornat a ser, un any més, la seu del Pre-MICFootball, competició disputada aquest dimarts a l'estadi Miquel Coromina i Moretó. La jornada ha servit per escalfar motors de cara a la 24a edició del MICFootball (MIC–Mediterranean International Cup), que s'inaugurarà demà i se celebrarà fins diumenge a 45 municipis de la província de Girona.
El guanyador d'aquest torneig d'un sol dia de durada ha estat l’Elleve Soccer de Brasil, que s'ha imposat al Club Esportiu Banyoles a la tanda de penals de la final després d’haver empatat sense gols al temps reglamentari. La competició ha comptat amb la participació de sis equips de categoria cadet (U15 i U16), combinant la presència de clubs locals amb equips internacionals.
Els dos conjunts amfitrions, el Club Esportiu Banyoles i l'Atlètic Club Banyoles, han tornat a formar part del torneig amb quatre equips arribats de diferents punts del món: l'Oakville Jaguars Soccer Academy (Canadà), el PSA Monmouth (Estats Units), l'Elleve Soccer (Brasil) i el Wakatake (Japó). Tots han participat en una jornada que s'ha consolidat com a avantsala de l'inici del MICFootball.
La final ha estat molt igualada i s'ha decidit des dels onze metres, on el gran protagonista ha estat el porter del conjunt brasiler, Iago Morado, que ha aturat el penal decisiu.
El lliurament de trofeus ha comptat amb la presència de l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d’esports, Jordi Congost, que han participat en l'acte de cloenda del torneig.
