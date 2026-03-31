Mor a 84 anys Ferran Martorell, expresident del club periquito

Ferran Martorell. | RCDE

Raúl Paniagua

Barcelona

L’Espanyol està de dol per la mort de Ferran Martorell Oliveras de la Riva, el 22è president de la història del club. Mort ahir a 84 anys, en va ser màxim mandatari entre juliol i desembre de 1989 i es va mantenir com a directiu 17 anys.

Martorell va arribar a la presidència després de la dimissió d’Antoni Baró. L’Espanyol era a Segona i el vicepresident primer va assumir el comandament durant uns mesos abans de convocar les primeres eleccions democràtiques, a les quals va decidir no presentar-se i que va guanyar Juli Pardo.

La primera experiència en la directiva blanc-i-blava de Martorell va arribar amb Manuel Meler, el juliol del 1975, i va estar set anys exercint diversos càrrecs. Anys després, repetiria amb Baró. En l’etapa a l’àrea esportiva va ser un dels responsables de fitxatges decisius com Nkono o Lauridsen.

Passió pel planter

Pertanyent a una família de clar arrelament blanc-i-blau, sentia passió pel planter i va crear el 1990 la Fundació Ferran Martorell, un projecte al qual es va vincular fins al 2008 i que va facilitar la formació de joves en el futbol base.

A més de la seva tasca com a dirigent, que va quedar ratificada anys després amb la seva inclusió a la galeria de presidents del RCDE Stadium, va fundar el 1968 l’exitosa agència publicitària Slogan i va ser degà del Col·legi Professional de la Publicitat.

