Mor a 84 anys Ferran Martorell, expresident del club periquito
Raúl Paniagua
L’Espanyol està de dol per la mort de Ferran Martorell Oliveras de la Riva, el 22è president de la història del club. Mort ahir a 84 anys, en va ser màxim mandatari entre juliol i desembre de 1989 i es va mantenir com a directiu 17 anys.
Martorell va arribar a la presidència després de la dimissió d’Antoni Baró. L’Espanyol era a Segona i el vicepresident primer va assumir el comandament durant uns mesos abans de convocar les primeres eleccions democràtiques, a les quals va decidir no presentar-se i que va guanyar Juli Pardo.
La primera experiència en la directiva blanc-i-blava de Martorell va arribar amb Manuel Meler, el juliol del 1975, i va estar set anys exercint diversos càrrecs. Anys després, repetiria amb Baró. En l’etapa a l’àrea esportiva va ser un dels responsables de fitxatges decisius com Nkono o Lauridsen.
Passió pel planter
Pertanyent a una família de clar arrelament blanc-i-blau, sentia passió pel planter i va crear el 1990 la Fundació Ferran Martorell, un projecte al qual es va vincular fins al 2008 i que va facilitar la formació de joves en el futbol base.
A més de la seva tasca com a dirigent, que va quedar ratificada anys després amb la seva inclusió a la galeria de presidents del RCDE Stadium, va fundar el 1968 l’exitosa agència publicitària Slogan i va ser degà del Col·legi Professional de la Publicitat.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El vent causa destrosses en aparadors i mobiliari urbà a Platja d'Aro
- La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
- Els bunyols de tota la vida de la Pastisseria J. Marquès