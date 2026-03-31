FUTBOL
El nou criteri que acosta Lamine i Pedri a la Pilota d’Or
A partir d’ara es valoraran les actuacions individuals en els partits decisius
Fermín de la Calle
La Pilota d’Or és el guardó individual més preuat pels futbolistes. Un premi que ha generat moltes polèmiques en els últims temps pel sistema d’elecció que complicava molt l’aparició de nous futbolistes que poguessin aconseguir el trofeu. Des que la UEFA participa en l’elecció del guardó, els criteris d’elecció s’han anat modificant a la recerca d’una decisió més equilibrada en què es premiïn diferents àmbits del futbol, tant els gols com l’excel·lència del futbolista.
Fins a la temporada passada la Pilota d’Or es regia per tres criteris. El primer era el rendiment individual del futbolista i la seva influència a escala col·lectiva. El segon es referia als títols guanyats i al protagonisme del jugador en la seva consecució. I el tercer, el més nou, tenia a veure amb la conducta de l’esportista dins i fora del camp, cosa que la UEFA relacionava amb l’anomenat 'fair play'.
Menys gols i més protagonisme
Des d’aquesta temporada el trofeu també afegirà un nou criteri que sens dubte obrirà molt més el ventall de candidats reduint la importància dels golejadors, que ja lluiten per la Bota d’Or, i donant entrada a jugadors amb més pes qualitatiu que quantitatiu. A partir d’ara es valoraran les actuacions individuals en els partits decisius. Per tant, perd rellevància el golejador que acumula molts gols en partits intranscendents o amb gols de farciment en els partits i guanyaran importància de cara a la Pilota d’Or aquells més desequilibrants que marquen la diferència en els partits decisius de la temporada. Per descomptat, aquells que desequilibren finals de Champions, Eurocopes, Copes Amèrica o Mundials.
Aquest criteri rebaixa la influència de jugadors que acumulen una quantitat ingent de gols com Erling Haaland, però que després no són decisius a les finals o en partits clau en les eliminatòries. I, al contrari, acosta el guardó a futbolistes que sense acumular una producció golejadora cridanera, sí que resulten decisius en aquests partits. Jugadors com Lamine, Pedri o Vinícius, que ha marcat en dues finals de Champions.
Aquest criteri ja s’aplicarà en l’elecció de la Pilota d’Or del 2026, que coincidirà amb la disputa del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. S’obre amb això la llista de possibles candidats a succeir el francès Ousmane Dembélé amb un criteri que fa més justa l’elecció del guardó, en premiar un jugador més complet i decisiu, relativitzant la importància dels gols intranscendents que s’acumulen a les estadístiques al final de temporada.
