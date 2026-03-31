La pilota del MIC rodarà en 45 municipis gironins

Figueres es manté com a seu de la inauguració del torneig internacional de futbol base amb el partit entre els cadets del Barça i la Roma (11.00 h)

Un partit entre el Girona i l'Atlètic. / Víctor Cuervo/MIC

Redacció

Girona

El MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) arrenca oficialment aquest dimecres amb la tradicional cerimònia inaugural a l’estadi de Vilatenim, que obrirà les seves portes a les 10.00 h. Figueres es manté com a seu amb el primer partit entre el FC Barcelona i l’AS Roma de categoria cadet (U16), que comptarà amb la presència de més de 7.000 persones a les grades per començar de la millor manera la Setmana Santa. Com és habitual, es farà la tradicional desfilada de banderes amb la participació dels 482 equips participants i de les 42 nacionalitats presents en el torneig. La capital de l’Alt Empordà també acollirà les finals de les categories U13, U15 i U16, diumenge. El desenllaç de la resta de categories es viurà a Palamós, repartides durant el cap de setmana. En total, es disputaran 1.200 partits durant els cinc dies de competició.

En aquesta 24a edició, que tindrà lloc des d’avui i fins diumenge, es disputaran partits en 45 municipis de les comarques gironines per primera vegada en més de dues dècades. Arbúcies i Flaçà són les principals novetats del MIC enguany, la qual cosa ha permès a l’organització disposar de més de 60 camps, la xifra més alta fins ara. Els dos municipis s’han afegit a Bàscara, Begur, Breda, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Celrà, Castell-Platja d’Aro, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, Jafre, L’Escala, La Bisbal d’Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Monells, Mont-Ras, Palafrugell, Palau-Saverdera, Pals, Quart, Riells i Viabrea, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Torroella de Montgrí-L’Estartit, Tossa de Mar, Vidreres, Vilablareix i Vilamalla.

Amb els 8.500 nens i nenes d’entre 12 i 19 anys que prendran part en l’edició d’enguany, ja seran 100.000 els que hauran participat en aquest torneig des de la seva creació, entre els quals jugadors de primer nivell com Leo Messi, Neymar, Lamine Yamal, Pedri o Cubarsí. La primera edició (2001) va disputar-se a les Canàries i, a partir de l’any següent, ja va arribar a la demarcació de Girona on si seguirà mantenint.

