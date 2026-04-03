Segona FEB
El Bisbal desitja segellar ja la permanència
L’equip d’Eric Surís pot aconseguir el gran objectiu de la temporada si guanya el Mataró
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet hauria firmat arribar a l’antepenúltima jornada de la lliga regular amb l’opció d’aconseguir la permanència a Segona FEB. L’equip d’Eric Surís pot aconseguir el gran objectiu de la temporada demà mateix si guanya el Mataró (20.00 h).
La cita al Josep Mora es preveu multitudinària amb el desplaçament de l’afició en bus. «Se’ns dubte que serem colla. Ja ho vam ser a Salou, que va ser un partit xulo. Segur que els que vinguin faran ambient i empenyarem junts per aconseguir l’objectiu», va comentar Surís. El tècnic va dir en la prèvia que «ens estem acostant al final de la temporada i, per tant, guanya percentatge el possible qualificatiu de final. Podria ser considerat una final en tant que si guanyem aconseguirem l’objectiu de la temporada, que és la permanència, però s’hauria de matisar en cas de derrota perquè seguiríem estant per davant del Mataró -hi anem amb tres victòries d’avantatge- i els altres rivals de la zona baixa. El plantejarem com una final com ho fem en tots els partits de Lliga, no només aquest. Ens agradaria guanyar per segellar-ho, però també hem de ser conscients que serà un partit molt difícil».
Sobre l’equip, va apuntar que «estem contents per ser de les millors defenses de la Lliga, tot i haver-nos-hi posat tard. A la primera volta vam comentar molt a les rodes de premsa que era l’assignatura a millorar. A partir d’aquí, és un repte paral·lel estar més encertats en atac. No hem d’obsessionar-nos tampoc, hi estem treballant».
També va parlar de la greu lesió d’Ochu: «En Xavier, malgrat tot i la duresa que implica, està animat. És una persona molt positiva, que transmet bones vibracions i s’omple d’optimisme. Era un dels motius pels quals sumava tant». El club no es planteja reforçar l’equip per la seva baixa.
