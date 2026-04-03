El Bisbal estarà salvat si guanya contra el Mataró
L’equip d’Èric Surís té la primera opció de certificar la permanència a Segona FEB davant d’un rival directe que ocupa llocs de descens
Gerard Ullastre
Ha costat Déu i ajuda, però el Bisbal Bàsquet es plantarà a l’avant-penúltima jornada amb la possibilitat de certificar la permanència dissabte al feu del Mataró. Si guanya, estarà salvat.
Una segona part de la temporada summament bona ha permès als d’Èric Surís encarar el tram final de lliga amb una tranquil·litat poc prevista a l’inici del curs, quan els empordanesos havien de suar sang per rascar triomfs ajustats. Afortunadament pels gironins, els temps han canviat, i ara a ningú el sorprèn que els del Pavelló Vell competeixin, i fins i tot, guanyin, contra conjunts de la part alta. No cal anar més enllà d’aquest cap de setmana per trobar exemples. La derrota enganyosa dels d’Èric Surís a la pista de l’Spanish Academy per 12 punts, contrasta amb les desfetes folgades com la de 49 punts de diferència contra l’Osca a la primera volta. És un fet: un equip que a l’octubre era poc sòlid, ara és capaç de plantar-li cara a qualsevol equip de Segona FEB. Prova d’això és la pallissa que els empordanesos li van propinar al Gandia - 4t classificat de la lliga - fa poc més d’un mes (82-66).
La clau d’aquest incontestable increment de competitivitat dels d’Èric Surís té nom i cognom: millora defensiva. Els empordanesos són el 5è equip de la lliga que menys punts encaixa. Una de les qualitats del tècnic dels bisbalencs és que ha aconseguit confeccionar un equip que té molt clares quines són les seves virtuts i quins són els seus punts febles. Una bona lectura de l’ex de l’Uni va fer canviar el plantejament dels partits. La lògica diu que un equip amb el pitjor atac de la lliga, però una defensa que entra al top 5, ha de jugar a defensar i a intentar portar els partits a marcadors baixos i Surís ho ha sabut interpretar a la perfecció, explotant així les qualitats del bloc.
La primera part del curs, el Bisbal va rascar 3 triomfs. Aquesta segona volta, a falta de 3 partits, ja n’atresoren 6. Amb la mirada posada al duel contra el Mataró per aconseguir l’objectiu que va marcar el club, el Bisbal té motius per estar orgullós. A més a la grada els gironins tindran el suport de gairebé un centenar d’aficionats desplaçats en bus i vehicles particulars.
Subscriu-te per seguir llegint
