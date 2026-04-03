Flick: "No hi ha lloc per al racisme, però hem d'anar tots junts contra el racisme"
Simeone: «El respecte s’ha perdut en el futbol i a nivell social fa anys»
Joan Domènech
L’aturada de seleccions ha deixat dos fets rellevants des del prisma del Barça: el primer, per ordre cronològic i importància esportiva, ha sigut la lesió de Raphinha, que tindrà el futbolista brasiler un mes fora de l’equip. El segon, de més abast mundial i repercussió social, van ser els càntics xenòfobs escoltats a l’Espanya-Egipte.
«Musulmà el que no boti» van cantar «un petit grup d’idiotes», en paraules de Hansi Flick, que van deixar en relleu l’ardu treball que exigirà l’erradicació dels crits i les al·lusions racistes en el futbol malgrat els esforços per la inclusió i la integració de totes les persones a través de l’esport.
Qüestió de respecte
«En el futbol i en la vida no hi ha lloc per al racisme», clamava Flick, mentre exigia un missatge inequívoc i comú de la societat, a més de fermesa: «No hi ha lloc per al racisme, però hem d’anar tots junts en contra del racisme», va exposar el tècnic, conscient que Lamine Yamal és una de les dianes a les grades per la seva procedència, de pare marroquí i mare guineocuatoriana, i de creença musulmana.
Ja li va passar en la seva primera visita al Bernabéu amb el Barça, quan va ser objecte d’insults i vexacions xenòfobes i va tornar a escoltar càntics semblants al camp de l’Espanyol, tot i que presumptament no anaven dirigits cap a ell per jugar amb Espanya, sinó als internacionals egipcis. «Tots volem que se’ns respecti sense quin importi el nostre color, origen o religió, i ha arribat el moment de canviar aquestes maneres de pensar», reflexionava Flick.
Un de perdut, tres de recuperats
Sense Raphinha, una absència sensible, inicia el Barça l’esprint definitiu de la temporada. Digerida i relativitzada la lesió del futbolista brasiler –«això forma part del futbol», analitzava Hansi Flick– l’entrenador ha realçat el valor que suposa poder comptar amb Jules Kounde i Alejandro Balde, i un Eric Garcia que ha deixat enrere les molèsties.
No és el mateix, per descomptat, començant pel fet que cap dels tres és davanter ni té la personalitat i la incidència de Raphinha. L’absència de l’extrem la cobrirà Marcus Rashford, un altre que ha tingut i ha superat problemes físics.
«És un bon moment perquè mostri el seu nivell, tot i que estic content amb el seu rendiment», va exposar Flick, sense voler ser taxatiu respecte a la futura continuïtat de Rashford a la plantilla. Ara està cedit pel Manchester United.
Flick contempla l’opció de situar en l’extrem esquerre Fermín i Gavi, però no en el primer duel contra l’Atlètic, «un equip fantàstic», «dels millors de la Lliga i de la Champions», i amb el qual s’enfrontarà tres vegades en 11 dies.
