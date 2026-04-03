Íñiguez: "Hem de defensar amb dents i ungles el segon lloc a la lliga"
El tècnic tindrà les baixes de Bibby i Quevedo a la pista del Ferrol, demà (19h)
"No som l'última merda que va cagar Pilat, hem de trobar l'equilibri i ara passem per un moment difícil", assegura el preparador, després de caure a la Copa en quarts contra l'Avenida
Rebre un cop i aixecar-se'n. Aquesta és la filosofia de l'Spar Girona, reiterada avui per Roberto Íñiguez, ara que s'enfila la recta final de la temporada. Després de quedar fora de la Copa de la Reina a quarts davant del Perfumerías Avenida en un partit on no va sortir res bé, l'Uni reprèn demà a la pista del Baxi Ferrol la Lliga Femenina Endesa. I ho fa amb la convicció de defensar "amb dents i ungles" la segona posició actual, tot i els contratemps, sobretot físics, que ha d'anar superant l'equip. Per exemple, demà tornaran a ser baixa Quevedo i Bibby (ja es van perdre la sortida a València, però van intentar ajudar l'Spar a Tarragona en la Copa tot i les seves molèsties), en un moviment que s'intueix a llarg termini per intentar arribar de la millor forma possible a la Final Six de Saragossa (el dia 15 espera el Venècia a la recerca d'un lloc a les semifinals).
"Hem entrenat bé, sense Marta Canella, baixa de llarga durada, ni Bibby ni Quevedo, que seran baixa demà. Intentem recuperar-les. Tornarem a anar a un partit amb problemes, però amb positivitat. Ho volem afrontar amb energia i molt juntes per sobreposar-nos a tot. Vivim una situació complicada en el dia a dia, però sabem que podem tirar els partits endavant si treballem bé i estem juntes", ha dit Roberto Íñiguez aquest matí en la prèvia del duel de demà al Ferrol (19h).
Les dificultats del Baxi Ferrol
Sobre el partit, el tècnic ha dit que "és molt difícil jugar al Ferrol. Elles allà se senten molt protegides perquè tenen una gran afició. Haurem d'estar a bon nivell. Tots els partits que queden són molt importants, hem de lluitar amb dents i ungles per protegir la segona plaça, que pot ser molt important pel futur play off i per la posició d'Eurolliga. A veure si arribem també a la Final Six el millor possible. Intentem recompondre'ns-nos. Quan caus, t'aixeques, quan hi ha problemes, t'has de sobreposar".
Íñiguez també ha parlat de l'equip, de la temporada i del paper a la Copa: "la temporada és excel·lent. Ni hem de tenir l'eufòria que vaig intentar aturar quan anavem com un tret a l'Eurolliga i es deia que la guanyaríem, ni ara hem de dir que quin desastre ni quina murga a la Copa, no som l'última merda que va cagar Pilat. Hem de trobar l'equilibri, som el mateix equip que travessa un moment difícil".
En aquest sentit, ha afegit que "entrenar quan vas bé és fàcil. El més difícil d'entrenar és ajudar un equip a sobreposar-se. ajudar a que el llenguatge corporal sigui millor, que vegin que crec en elles. Ajudar l'equip a competir amb problemes, això és ser entrenador. Va més enllà de l'atac i la defensa. Durant la temporada no podem pensar que tot sortirà perfecte. Ens queda el més important de la temporada i per ara he de ser el millor entrenador possible. Ara és quan he de treure el millor i creure en l'equip".
