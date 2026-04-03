El MIC Integra celebra una nova edició d’inclusió

El torneig per a futbolistes amb altres capacitats torna aquest dissabte amb una jornada a Vidreres on hi participaran 18 equips

Jugadors del Club Atletisme Garrotxa, en l’edició de l’any passat. / Adrià Fontanet/MIC

El MIC Integra celebra la 12a edició aquest dissabte amb una jornada a Vidreres, que començarà a partir de les 10.00 h i que es disputarà en tres camps de la localitat gironina. Aquesta competició de futbol adaptat, que aquest any tornarà a comptar amb 18 equips, està dissenyada per donar cabuda a esportistes amb discapacitat intel·lectual i està organitzada amb el suport de la Fundació ‘la Caixa’, a part d’estar inclosa en el calendari del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) el qual un any més es marca com a objectiu principal posar en valor el costat més inclusiu de l’esport.

Els conjunts que participaran aquest 2026 al MIC Integra són: AE Badalonès, Associació Vallgesbisaura Genuine, Baix Empordà Specials, CE Mont-Ras, Club Atletisme Garrotxa, Europa ACIDH, FC Taina, Fundació UE Cornellà, Fundació Els Joncs, FC Barcelona Genuine, Fundació Futbol Base Reus, Fundació Ramón Noguera, Junts i Endavant, MAP Abadessenc, RCD Espanyol Special, Support Girona, UE Figueres i Units Terres de l’Ebre.

A partir de les 10.00 h, els equips es dividiran en 6 grups de tres i jugaran partits que constaran d’una única part de 15 minuts. Els primers classificats de cada grup passaran a disputar la Fase Motivació Or. Els segons jugaran la Fase Companyerisme Plata mentre que els tercers es dirigiran directament a la Fase Fair Play Bronze. Els partits acabaran a les 18.00 h, quan començarà l’acte final amb l’entrega de premis.

El vencedor del MICIntegra de l’any passat va ser el RCD Espanyol Special. Es va imposar a l’Units Terres de l’Ebre (2-3) a la final de la fase Motivació Or.

