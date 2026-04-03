Tercera RFEF

El Mollerussa dilueix el doblet d’Elian i l’Escala només pot treure un empat (2-2)

Una acció del partit d'avui a Mollerussa. / CFJ Mollerussa

Tatiana Pérez

L’Escala s'ha quedat amb la mel als llavis en el partit corresponent a la jornada 29 que ha disputat aquest migdia a Mollerussa (2-2). Després que els locals s’avancessin en el primer minut mitjançant Bagayoko, els de David Gurillo ràpidament han neutralitzat el marcador i, fins i tot, han pogut remuntar gràcies al doblet d’Elian. Un gol del rival Porta en el tram final, però, ha privat de la victòria als escalencs i només han tret un empat.

La propera oportunitat per guanyar serà diumenge de la setmana que ve contra el Vilassar de Mar al Nou Miramar. La victòria ara es resisteix des de mitjan febrer.

