Moncho: "Seria un error imperdonable anar a Granada relaxats, pensant que serà fàcil"
El Bàsquet Girona visita demà el cuer de l'ACB en un partit trampa contra un rival que ha guanyat els dos últims partits a casa
El tècnic podrà comptar amb Cameron Hildreth, la darrera incorporació: "està fent un esforç d'adaptació, nosaltres som un tren en marxa a tota velocitat i ara ell hi ha de pujar"
El Bàsquet Girona visita demà (19h) el Granada, cuer de l'ACB, en un partit trampa. I aquesta vegada no és una llicència literària, perquè els andalusos, tot i continuar enfonsats a la classificació, han guanyat els seus dos últims partits com a locals (Manresa i Lleida) i tenen jugadors com Luka Bozic, en pla estel·lar. Ho ha advertit avui Moncho Fernández en la prèvia, a Fontajau: "Espero que siguem prou madurs per saber que jugarem un partit de la lliga ACB contra un rival que ha guanyat els últims dos duels a casa. Si pensem que serà fàcil estem molt equivocats. Espero que tinguem prou maduresa per saber que será molt complicat i que haurem de fer una gran feina si volem guanyar. El relaxament o pensar que som millors seria un error imperdonable i estic segur que no passarà".
Es mantenen de baixa Maxi Fjellerup i Juan Fernández, però Moncho podrà comptar amb l'últim fitxatge, Cameron Hildreth, arribat aquesta mateixa setmana i que tot just va fer ahir el primer entrenament. El tècnic ja ha deixat clar que "és un jugador més, una rotació més, ens pot ajudar a afrontar tot el que tenim per davant, ha vingut per cobrir l'absència que tenim al perímetre sense Maxi. Té capacitat físic, tir, trepitja la pintura... hem d'adaptar-lo al nostre joc". En aquest sentit, ha valorat que "és aviat per dir massa coses d'ell, està fent un esforç molt gran, no només físic, després d'un llarg viatge i de trobar-se moltes coses noves. Som un tren a tota velocitat i ara hi ha de pujar. Veurem com va la seva adaptació, però el veig predisposat a aprendre i a integrar-se".
Els gironins arriben al partit després de les excel·lents prestacions que van mostrar dissabte passat a Fontajau contra el Madrid (93-95), i instal·lats al mig de la classificació, sense angoixes per la part baixa, però força lluny de la pugna pel play-off. Prova d'aquesta regularitat és que de les darreres deu jornades, cinc han acabat amb triomf i les altres cinc, en derrota. A Granada el Girona hi pot sumar la dotzena victòria del curs, que deixaria la permanència virtual gairebé lligada, a nou jornades del final de la fase regular. Ara els gironins han de treballar per intentar assegurar una posició que doni dret a jugar a Europa la temporada que ve. I guanyar al camp del cuer pot ser el primer pas.
