Tercera RFEF
El Peralada resisteix tota la segona part en inferioritat, però el Manresa castiga al final (3-4)
L'equip d'Àlex Marsal colpeja per intentar sumar, però rep un gol del rival en el descompte
Al Peralada se li va escapar l'empat en el darrer sospir del partit, ahir. L'equip d'Àlex Marsal va fer un esforç majúscul per resistir tota la segona part en inferioritat a causa de l'expulsió d'Aleja, que va veure la segona groga al minut 44, i, fins i tot, va aconseguir igualar el marcador amb les dianes d'Iker García i Carles Gallardo per posar el 3-3 -Rami havia obert la llauna al 26-, però el Manresa va castigar al final amb un gol de Bamta en el descompte.
En una primera part amb el vent a favor, va ser el Peralada el que es va avançar en el marcador amb una jugada per l'esquerra que va rematar Rami a la xarxa. A més, el porter rival Quim Borràs va haver d'intervenir amb una gran aturada a un xut d'Aleja que semblava el segon. Abans del descans, però, la segona targeta a aquest mateix jugador va ser una esplèndida notícia i el Manresa va jugar tota la segona part amb un home més.
Festival de gols
I a la represa, el joc es va obrir i aviat va empatar el Manresa, amb una centrada, un rebot en un defensa local a l'àrea i la rematada a porteria buida d'Ayoub als dos minuts. Momoh va anotar el segon gol pels manresans. Veient la inferioritat verd-i-blanca, semblava que el Manresa ho tenia gairebé fet. Sobretot quan, a deu minuts per al final, Aleix Díaz va fer el tercer en recollir al segon pal un xut desviat per batre Fàbrega per tercera vegada.
Malgrat això, el Peralada no es va donar per vençut i va aprofitar un excés de relaxació bagenc i primer Iker, i després Carles Gallardo, aquest en una rematada a la sortida d'un còrner, sol al segon pal, van establir un empat, al minut 86, que semblava increïble fins que Bamta va castigar amb el gol decisiu en el descompte.
