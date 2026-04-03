Sara Carbonero i Iker Casillas, per separat, animen el seu fill al MIC

Martín, de 12 anys, és porter a l'aleví del Reial Madrid i participa en aquesta edició del torneig internacional de futbol base.

Iker Casillas entra en el seu cotxe després d'anar a veure jugar el seu fill Martín a la Costa Brava.

Iker Casillas entra en el seu cotxe després d'anar a veure jugar el seu fill Martín a la Costa Brava. / Cedida

Redacció

Redacció

Sara Carbonero i Iker Casillas han coincidit aquests dies de Setmana Santa a la Costa Brava, concretament a l'Escala i l'Estartit, segons una exclusiva de les Mamarazzis publicada a El Periódico, del mateix grup editorial. La raó ha estat veure jugar el seu fill Martín, de 12 anys, que ha heretat del seu pare la passió pel futbol i és porter de l'aleví del Reial Madrid, categoria U12A. Aquests dies es troba a les comarques gironines amb el conjunt blanc disputant el MICFootball, el prestigiós torneig internacional de futbol base.

L'exparella ha visitat l'Empordà, per separat, per animar el seu fill. Segons la informació que firma Lorena Vázquez, ni han compartit espais i gestos còmplices, que és el que s'hauria d'esperar d'uns pares que mantenen una relació fluida. "No els hem vist junts en cap moment", comenten testimonis de la trobada.

Casillas ha arribat amb el seu cotxe, intentant passar desapercebut amb una gorra i unes olleres de sol. Pocs nens l'han pogut reconèixer, ja que l'exporter del Reial Madrid ha "evitat les grades, ha estat en una zona apartada i se n'ha anat, ràpidament, quan ha acabat el partit". Per la seva part, Carbonero ha estat pendent des d'una de les grades i ha esperat el seu fill a la sortida del camp.

