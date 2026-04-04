ANÀLISI
Bàsquet Girona: La il·lusió del creixement sostingut
El tram final de temporada a la lliga Endesa és una declaració d’intencions de fins on arriba l’ambició del club de Gasol.
Andreu Coll
El Bàsquet Girona ha fet del creixement sostingut una virtut. Des del retorn a l’elit, ara fa quatre temporades, el projecte s’ha definit amb identitat pròpia, amb una idea clara: créixer, encara que no sigui de pressa, però sense fer passos enrere. Tres permanències consecutives no són cap casualitat, sinó la prova d’un model que ha prioritzat l’estabilitat per damunt de l’ambició immediata. Ara ha arribat l’hora de fer un pas més. És moment que el model evolucioni.
L’estiu passat ja va deixar una pista clara: la fusió amb l’Spar Girona no és només una suma d’estructures, sinó una declaració d’intencions. El club vol créixer, però el camí amb més recorregut exigeix fer-ho en tots els àmbits. Aquest estiu, amb la concessió de Fontajau, el salt serà encara més evident. No és només una qüestió d’instal·lacions; és una qüestió de dimensió. Tot plegat sense oblidar d’on venim, però el Bàsquet Girona s’està dotant d’un escenari que l’obliga a pensar en gran. I aquí és on apareix Europa.
No com un premi, sinó com una conseqüència natural. Tornar allà on mai hauria d’haver deixat d’estar. L’equip és desè a falta de deu jornades, en una zona de la classificació que obre la porta, però que no garanteix res. A més, el context no ajuda a fer prediccions clares. La incertesa al voltant de les competicions europees, amb l’ombra creixent de l’NBA sobre el bàsquet continental, dibuixa un escenari canviant. En aquest marc, la Basketball Champions League sembla l’opció més realista, tant per nivell competitiu com per retorn econòmic. Però cap d’aquestes variables serveix si no es compleix la condició imprescindible: guanyar-s’ho a la pista. I aquí rau el veritable repte.
Fins ara, el Bàsquet Girona ha estat un equip còmode en la discreció, capaç de competir sense la pressió de les expectatives. Però el context ha canviat. L’estructura creix, l’escenari s’amplia i el discurs ja no pot ser el mateix. Arribar a Europa no és un èxit inesperat, és la conseqüència de la maduresa del projecte.
El tram final de temporada, doncs, no és només una qüestió de classificació. És, sobretot, una declaració d’intencions. Saber si aquest equip està preparat per fer el salt. I sobretot, si vol fer-lo. Els LEDS arribaran, tard o d’hora, i els reforços ja ho han fet. Perquè créixer no és només avançar: és assumir que, a partir d’un cert punt, ja no n’hi ha prou amb fer-ho bé. Cal voler fer-ho millor.
I aquest és el moment en què el Bàsquet Girona haurà de decidir què vol ser. n
