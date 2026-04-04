El Bisbal és de Segona (72-81)
Els empordanesos assalten Mataró i segellen la permanència a la tercera categoria estatal.
Un Torrent excels exerceix de veterà i decideix el partit quan el més calent era a l’aigüera
Gerard Ullastre
Ja és oficial. El Bisbal es mantindrà a Segona FEB després de guanyar amb solvència a un Mataró que es jugava les garrofes. Torrent va exercir de líder i va guiar els empordanesos a la permanència a cop de triple.
Els primers minuts del primer quart de l’encontre que acabaria portant el Bisbal a Ítaca semblava un partit de tenis. Cada cistella dels de Surís era precedida per una molt bona acció ofensiva dels locals. A poc a poc, els bisbalencs van anar perdent l’embranzida inicial, però dos triples consecutius de Torrent, faria reflotar els ànims d’un conjunt que va saber jugar millor en una atmosfera de frenesí. Un Domínguez elèctric va treure avantatge d’un bloqueig i va obrir la pilota cap a la dreta perquè Vila tanqués el primer parcial amb un triple sobre la botzina.
El segon quart, va començar tan bé com va acabar el primer. Ara seria Domínguez qui anotaria des del perímetre obligant el Mataró a demanar un temps mort, que no va tenir l’efecte desitjat. L’ex del Joventut tornaria a castigar des de la llarga distància. Amb el pas dels minuts els del maresme millorarien, i quan pitjor ho estava passant el Bisbal una tècnica de l’entrenador local va tallar-li el ritme al Mataró, cosa que va permetre als bisbalencs tornar a agafar les regnes del matx. Voler rematar un conjunt en escac va forçar imprecisions dels de Surís, fet que els va penalitzar amb un marcador que no els feia justícia, 37-44.
El tercer parcial va mantenir la tònica del matx. Mikhailov i Bernat feien sang al rival mentre a pista pròpia els de Surís mantenien a ratlla un rival que no tirava la tovallola. A l’última jugada del parcial, la cistella escopiria un tir de 3 llançat amb molt mala sang de Domínguez, que volia clavar-li una última daga al Mataró per deixar el partit encarrilat - més encara -, abans de l’últim període.
Un parcial de 7-3 posava la por al cos als bisbalencs a l’inici de l’últim quart, que, després d’un temps mort molt necessari, van saber interpretar que el partit demanava seny. Un seny que va ser difícil de mantenir quan els locals van fer el triple que reduïa l’avantatge a 5 punts. Després que Álvarez anotés els 2 tirs lliures providencials, una falta de tir en un llançament de 3 aïllat provocava l’èxtasi local. Va ser aquí quan va aparèixer, de nou, Torrent, que ni en una cita com aquesta li van tremolar els canells i va convertir dos triples claus. Una antiesportiva al Mataró a falta de 45 segons va permetre a Larousse sentenciar el partit, que després d’anotar el tir lliure, va agrair als aficionats el desplaçament amb una mirada còmplice.
