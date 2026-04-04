El Bàsquet Girona mira a Europa amb una victòria patida a Granada (84-91)
Els gironins han arribat a dominar per 14 punts durant el tercer quart, però han vist com, a 1:23 del final, els locals es posaven per davant, però Hughes ha aparegut i amb 6 punts consecutius ha deixat sentenciat el matx
El Bàsquet Girona s’ha endut una victòria de molt valor a Granada en un partit que ni de bon tros ha estat senzill davant un conjunt granadí molt seriós, que ha dificultat el joc característic dels de Moncho Fernández. Els gironins han arribat a dominar per 14 punts durant el tercer quart, però han vist com, a 1:23 del final, els locals es posaven per davant. En el moment decisiu, Hughes ha estat determinant amb un triple i un 2+1 que han acabat sentenciant el partit i han donat la dotzena victòria de la temporada i a falta de 9 partits, l'equip és només a un triomf d’igualar el rècord de victòries de l’ACB amb 13.
Després d'un primer temps molt igualada i un tram final d’infart, el Bàsquet Girona ha sabut viure en el partit a base de resiliència per imposar-se al cuer i sumar un triomf clau que el manté lluny de les posicions de descens. Un objectiu que, sense ser encara matemàtic, queda molt ben encarrilat i sent sincers, tal i com està l'equip aquesta temporada fa molt de temps que ningú pateix ni molt menys per aquesta situació. Més ben aviat és tot al reves i la victòria confirma que l’equip mira més cap amunt que cap avall. A més, el partit ha deixat el debut de Cameron Hildreth a cinc minuts del descans.
Tot i enfrontar-se al cuer, el partit no ha estat gens assequible. El Girona ha començat fred en el llançament i amb dificultats per generar dins la pintura, però els triples de Busquets i Geben han donat aire a l’equip. La intensitat defensiva del Granada ha marcat uns primers minuts espessos, però el potencial exterior gironí ha fet la diferència. Hughes, amb tres triples consecutius, ha obert la primera escletxa +6 (14-20), i el 5/11 en triples, en contrast amb l’1/9 local, ha estat clau per mantenir l’avantatge.
Tot i això, els gironins no han trobat fluïdesa ofensiva, però han continuat dominant gràcies al talent individual i al fet que el Granada ha estat més de quatre minuts sense antar. Tot i això, una baixada defensiva ha permès la reacció del Granada, que amb un parcial de 9-2 (38-37) ha capgirat el marcador abans del descans.
A la represa, els gironins han fet un pas endavant amb un parcial de 0-8 en poc més d’un minut i han recuperat el control. Un triple de Livingston ha situat el +12 (46-58), i l’equip ha arribat a una màxima de 14 punts, tot i que el Granada ha retallat fins al 59-68 abans de l’últim quart.
En el tram final, els locals han continuat creixent i, amb un parcial de 13-4, s’han situat a només tres punts (69-72). La pressió ha anat en augment fins que, a quatre minuts del final, un triple de Johnson ha deixat el marcador en un ajustat 74-75. En els moments més delicats, Needham i Livingston han aparegut des del triple per donar aire als gironins, però el Granada ha aprofitat les concessions defensives per tornar-se a posar per davant (84-83) a 1:23 del final.Ha estat aleshores quan Hughes ha decidit el partit amb sis punts consecutius —un triple i un 2+1— per segellar una victòria que ha estat a punt d’escapar-se, però que el Bàsquet Girona ha sabut tancar amb caràcter.
Amb aquesta victòria, el conjunt gironí es consolida a la zona mitjana després de les derrotes contra Madrid i Baskonia, i amplia fins a sis partits el marge respecte al descens —marcat per l’Andorra, amb un partit pendent— quan només resten nou jornades.
4Q | 0:00
Final a Granada, el Bàsquet Girona pateix més del compte després d'anar guanyant durant el tercer quart de 14 punts. Veu com a 1:23 pel final els locals es posaven per davant en el marcador, però Hughes amb un triple i un 2+1 anotat acaba sentenciant el partit en favor dels gironins (84-91).
4Q | 1:23
Granada es posa per davant durant els últims minuts de partit i Moncho ha de demanar un temps mort quan veu que se'ls hi està escapant el partit (84-83).
4:51
Triple de Johnson i el Bàsquet Girona pateix més del compte en aquest tram final (74-75)
4Q | 6:42
Un parcial de 13-4 ha tornat a posar el partit a només 3 punts amb més de 6 minuts de joc encara per jugar (69-74)
4Q | 10:00
Arranca l'últim i decisiu període del partit
3Q | 0:00
Final del quart i només queda l'últim pel final del partit (59-68)
3Q | 4:31
Livingston anota un triple dels seus i aconsegueix que el Bàsquet Girona superi la barrera del 10 punts de marge i encarrilar millor el partit (46-58).
3Q | 8:04
Com ha començat el Bàsquet Girona la segona part! L'equip de Moncho Fernández ha posat la directa a aquesta segona part i amb un parcial de 0-8 ha canviat l'electrònic en 1 minut i escaig (43-50)
3Q | 10:00
Comença la segona part del partit! Queden 20 minuts per a saber si el Bàsquet Girona s'endú el triomf de Granada
2Q | 0:00
Final de la primera part a Granada! El Bàsquet Girona se'n va a vestidors amb un resultat desfavorable que haurà de remuntar en el segon temps per aconseguir la dotzena victòria del curs. Els de Moncho Fernández han estat en alguns trams poc encertats de cara a cistella i els locals han aprofitat la situació per a marxar al davant per la mínima a l'espera del que passi durant els darrers 20 minuts i últims de joc al Palau d'Esports de Granada.
