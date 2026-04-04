L’RCD Espanyol es proclama campió de la dotzena edició del MICIntegra
El torneig inclusiu del MICFootball, amb el suport de la Fundació ”la Caixa”, ha comptat amb la participació de 18 equips a Vidreres
L’RCD Espanyol s’ha proclamat campió aquest dissabte de la dotzena edició del MICIntegra, el torneig inclusiu per a jugadors amb discapacitat intel·lectual que s’ha disputat un any més a Vidreres. L’altre finalista ha estat el FC Barcelona Genuine, en una final que ha acabat amb un resultat de 4-2 a la fase Motivació Or, que enfronta els equips que han finalitzat en primera posició de la fase inicial.
Els vencedors de les altres dues fases han estat el Support Girona, que s’ha imposat al Baix Empordà Specials per 4-2 a la final de la fase Companyerisme Plata, i el Club Atletisme Garrotxa que ha superat el FC Taina per 5-0 en el duel de la fase Fair Play Bronze.
La competició ha comptat enguany amb la participació de 18 equips i s’ha desenvolupat al llarg de tota la jornada amb un format estructurat en tres fases, que ha permès adaptar el nivell competitiu dels conjunts i garantir la presència de tots els equips. A més, tots els participants han rebut una medalla de participació, que s’ha entregat al migdia.
La consellera de territori, habitatge i transició ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat que “aquests dies s’han de recordar els valors de l’esport i del futbol, com la solidaritat, la cooperació i la integració, i això al MICIntegra es mostra de manera especial”. Tanmateix, la consellera ha convidat els equips que provenen d’arreu del món a gaudir dels paisatges, el temps i la gastronomia de la Costa Brava.
Juanjo Rovira, conseller del MIC, ha valorat la jornada com un “èxit total”, en què els participants han estat els protagonistes, mostrant la seva alegria i esportivitat. “Com cada any, ha estat un dia molt emotiu i de germanor.”
El MICIntegra es celebra amb la col·laboració de la Fundació ”la Caixa” i l’Ajuntament de Vidreres i s’ha consolidat com una de les cites més singulars del MICFootball, integrant el vessant inclusiu dins d’un torneig que reuneix equips d’arreu de Catalunya. El torneig forma part de la 24ª edició del MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup), que aquesta setmana es disputa en 45 municipis de les comarques de Girona.
