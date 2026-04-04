La Laguna Tenerife es proclama campió U16 del Costa Brava GironaBasket 2026
El 7 Palmas guanya per la mínima a la pròrroga al Lions a l’U14 però no pot amb el Valladolid que es fa gran a la categoria mini guanyant amb contundència
S'ha finalitzat el torneig Costa Brava Girona Basket, una competició que ja és tot un clàssic i que reuneix els millors talents joves del bàsquet base local i internacional als pavellons de les terres gironines. Després d'uns dies de competició, LaLaguna Tenerife s'ha proclamat vencedor en la categoria cadet del Costa Brava GironaBasket 2026. La repetició d’un encontre que ja havíem vist a la fase de grups contra el Bamberg alemany (53-54 favorable als canaris) va tornar a caure a favor del Juventud que es va imposar amb més diferència i tranquilitat en aquesta ocasió, tancant-ho amb un 41-73 a la final.
El partit per decidir el bronze en els cadets, que arrancava a les 9 del matí al mateix pavelló, se l’enduia el Santfeliuenc A amb solvència contra els eivissencs del Sa Bodega, acabant el partit amb un 48-75 a l’electrònic.
Quart era la seu escollida pels infantils i allà el 7 Palmas de les Illes Canàries va patir de valent per poder acabar tombant al Lions, l’equip de Rotterdam, en un matx que es va decidir a la pròrroga, on l’electrònic indicava el 67-63 quan sonava la darrera botzina. La igualtat va ser protagonista, però els petits detallets van decantar la balança a favor dels canaris. Dos hores abans es disputava el tercer i quart lloc entre el Mollet A i el Valladolid, i eren els vallesans qui imposaven la seva llei a l’encontre per guanyar-lo amb un marcador de 66-45.
Els més petits del torneig jugaven a Vilablareix i allà el 7 Palmas no va córrer la mateixa sort que el seu U14. Arribaven a la cita dos equips que havien aconseguit el ple de victòries a la fase de grups i que volien tancar el campionat imbatuts. El Valladolid va protagonitzar una de les actuacions del torneig apoderant-se de la final i tancant-la amb un 105-40. La tercera plaça disputada a les 11 entre el Vic i el Santfeliuenc A va finalitzar amb victòria osonenca per 73-44.
