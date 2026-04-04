El Quart jugarà la final del MIC per segon any seguit i el rival és l’Alabès

Els juvenils del Quart celebren que són a la final del MIC.

El MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) s’està convertitn en la competició fetitxe dels juvenils del Quart. El conjunt gironí jugarà la final del prestigiós torneig de futbol base per segon any seguit després de guanyar el Cantera Briga (2-0) a les semifinals amb els gols de Ghanami i Herrero.

El partit pel títol de la categoria U19 es disputarà aquest diumenge a l’estadi de Vilatenim de Figueres i el rival serà l’Alabès. Les altres finals són Betis-Atlètic (U18), Roma-Barça (U16), Rayo-Atlètic (U15) i La Galaxy-Atlètic (U14).

