Una patacada a Ferrol per allargar les males sensacions de la Copa (75-67)
Afectat per les baixes de Canella, Quevedo i Bibby, i massa lluny de la seva millor versió, l’Spar Girona fa un mal partit a Ferrol contra un rival que s’ho creu més
És clar que es pot perdre a Ferrol, només faltaria. I jugar-hi sense Bibby, Canella ni Quevedo ho complica tot plegat encara més. Però l'Spar Girona disposa de prou jugadores i d'una qualitat contrastada com per jugar com ho ha fet aquesta tarda al pavelló d'A Malata. No ha estat l'Uni de les grans ocasions, ni molt menys. Ha estat un equip planer, sense espurna, precipitat i erràtic. Un equip que només ha encertat 5 triples de 29 intents i que ha tingut en Coulibaly (20 punts i 11 rebots) l'única notícia positiva. Amb la rotació escapçada, només ha respost uns minuts. A partir del 7-15, la màxima del partit, els ploms se li han fos. La cistella se li ha fet molt petita i s'ha dedicat a perdre pilotes i a defensar amb la mirada. I si Joiner (17 punts), Daniels (17) i Blanca Millán (18) estan inspirades, això és un autèntic suïcidi.
L'alegria ha durat ben poc. No hi ha hagut temps ni d'assaborir-la. Veure Coulibaly movent-se amb facilitat sota l'anella, Jocyte anotant sense massa problemes i Carter abraçant el triple han estat ingredients que han convidat a l'optimisme. Però tot ha estat efímer. Coulibaly ha acumulat faltes aviat i se n'ha anat a la banqueta; no ha estat un factor determinant, ni molt menys, però sí el preludi del daltabaix. Perquè a l'Uni, que fins aleshores anava fent sense brillantor però amb prou encert com per col·locar un còmode 7-15, li han entrat les presses. Ha disparat les revolucions quan no li calia, avantposant l'individualisme, sense treure suc del joc col·lectiu. Les cistelles del Ferrol han augmentat la pressió, l'obligació de respondre. I això no ha ajudat, ni de bon tros. Massa pèrdues, massa males decisions i les locals han obert el segon quart posant-se per davant per primera vegada (22-20). Una declaració d'intencions. Una explicació gràfica del que havia advertit Íñiguez un dia abans a la previa del que podia passar al pavelló d'A Malata. I el que ha passat, és que entre Joiner, Joris i Blanca Millán s'han fet un tip de sumar triples. El mateix encert que no tenia l'Uni, ofuscat, sense capacitat de resposta ni arguments sòlids. Un exemple: Carter ha desaprofitat un atac per jugar-se el bàsquet tota sola; ningú ha capturat el rebot en atac, ni tampoc ha tancat el defensiu, quan Ferrol provava fortuna sense èxit. Què ha passat? Que a la segona jugada, Joris cantava victòria amb un triple des de casa.
Les diferències han anat creixent i els temps morts no han servit per calmar els ànims. Tampoc el retorn al parquet de Coulibaly. És cert que els primers minuts de la pivot han estat notables, sent poderosa. Però Ferrol ha entès què havia de fer i quan han tancat amb clau per dins, han desactivat la malià, que intentava sobreviure, com també les seves companyes. Han estat només 12 punts en tot el segon quart. Molt pocs, tenint en compte que les gallegues n'han fet gairebé el doble (23). Un segon acte per oblidar. O per prendre nota, aprendre i corregir errors. De minuts encara n'hi havia. Però jugant com fins aleshores era evident que guanyar s'havia convertit en una missió impossible.
El pas pels vestidors ha servit de ben poca cosa perquè al posar-s'hi de nou, ha quedat ben clar que només amb la fe i l'empenta de Coulibaly no n'hi havia prou per aturar un equip, Baxi Ferrol, que vivia còmode amb el triple i aprofitava a la perfecció qualsevol errada de l'Uni. S'ha tocat fons amb el 49-34 però semblava que la cosa canviava quan Coulibaly ha tirat d'inspiració. El 53-46 millorava un xic les expectatives. Però ni així. Jugades sense sentit, pèrdues absurdes, 3 segons a la zona quan no tocava, alguna falta en atac i possessions esgotades. Així és impossible guanyar.
I això que l'esperança es va reactivar qua Guerrero situava el 66-60, culminant la reacció liderada per Merceron. Però de nou, els problemes habituals. La precipitació, les pèrdues, les decisions errònies. Ferrol que colpejava de nou (71-60) i, una vegada més, l'Uni que ha intentat posar-hi un xic d'emoció amb un 2+1 de Holm, a les acaballes. Ni amb el 71-67 s'ha pogut somiar. A l'hora de la veritat, s'ha triat malament i ha executat pitjor. Quan ha tocat provar un triple, s'ha perdut la pilota. Quan ha tocat fer una falta ràpida, s'ha permès al rival esgarrapar segons. Ja no hi havia res a fer, la desfeta era una realitat (75-67). Toca reflexionar i reaccionar.
