L'Olot aconsegueix una victòria vital davant el Barbastre i surt dels llocs de play-out (1-0)
La derrota del València Mestalla davant l'Andratx (5-3), juntament amb el triomf dels garrotxins, fa que els de Roger Vidal encarin les darreres quatre jornades fora dels llocs de descens de la Segona Federació
L’Olot aconsegueix un triomf d’or per agafar aire després de vèncer el Barbastre aquesta tarda, un resultat que li permet encarar de la millor manera les últimes quatre jornades de lliga. Els de Roger Vidal no només han sumat tres punts vitals, sinó que també han deixat enrere un rival directe en la lluita pel descens gràcies a l’únic gol d’Enri i, a més, amb la derrota del València Mestalla aquest migdia al camp de l’Andratx (5-3), han aconseguit sortir, i dormir aquesta jornada fora dels llocs de play-out.
Ara bé, el duel no ha estat gens fàcil i els garrotxins han hagut de patir de valent en una segona part en què la resiliència els ha acabat donant vida. Tot i això, des del primer minut els de Roger Vidal han estat plenament conscients de la situació en què es trobaven abans de disputar el duel i han sortit decidits a per totes. Després de quatre derrotes consecutives (cinc en els últims sis partits), dues davant equips gairebé desnonats com el Torrent i el Porreres, i amb només cinc jornades per disputar, era evident que qualsevol error podia resultar molt car per a les opcions de permanència. Sense marge d’error, i amb el suport de jugar a casa, els olotins han imprès un ritme alt des de l’inici per intentar deixar enrere el conjunt aragonès. Tant és així que només han necessitat 11 minuts per obrir el marcador amb un gol de Rubén Enri, culminant una gran jugada de Pau Salvans per la banda dreta. Arran del gol, els locals han continuat dominant i, malgrat generar ocasions clares, han arribat al descans sense ampliar l’avantatge i amb la mala notícia de la lesió del golejador.
A la represa, el Barbastre ha sortit amb una actitud ben diferent, empès per la necessitat de puntuar per evitar caure gairebé definitivament en el descens directe. Els visitants, afavorits per haver arribat vius al descans, han buscat insistentment el gol davant la porteria de Pol Ballesté, fet que ha obligat l’Olot a replegar-se progressivament i reforçar la línia defensiva. Tot i això, els locals també han disposat d’alguna opció per sentenciar el partit. Amb aquest escenari i amb la voluntat de protegir el resultat, el tècnic olotí ha optat per un canvi clarament defensiu, retirant el davanter Marc Mas per donar entrada a un cinquè defensa. L'alegria dels presents al municipal d'Olot ha arribat al minut 84 quan l'àribitre ha expulsat per vermella directe al defensa visitant izquierdo, fet que ha deixat als olotins amb un més durant els darrers minuts de joc. Tot la superioritat numèrica l'Olot ha encarat els últims minuts traient aigues i finalment han acabat salvaguardant el resultat per a situar-se onzens a 6 punts dels llocs de descens directes (amb el goal-average guanyat al Barbastre) i a 2 dels llocs de play-out.
