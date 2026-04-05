El MIC tanca una edició d’èxit amb el Quart entre els campions
El Barça remunta a la Roma i és el campió U16, l’Atlètic U14 guanya per la mínima a LA Galaxy i l’U18 s’imposa al Betis amb el mateix resultat
El Quart es reafirma contra l’Alabès a l’U19 a Figueres
Jaume Massana
Es tanca aquesta 24a edició del MICFootball amb uns números d’autèntic vertigen i amb tots els objectius assolits per part de l’organització del torneig. La directora, Maite Colomer, valorava molt positivament com ha anat aquesta última setmana: «Estem supercontents perquè la realitat és que han vingut molts equips d’arreu del món, han vingut equips de l’Índia que inclús s’han plantat a quarts de final aconseguint una gran fita i hem tingut molt nivell futbolístic. O sigui que realment molt contents i objectius aconseguits».
En el dia més esperat de la competició es van disputar tres finals al Nou Palamós-Costa Brava, el FC Barcelona és el vencedor de l’U16 després de remuntar a la Roma i guanyar per 2-1. L’Atlètic va guanyar en dues categories, va patir, però es va erigir en campió de l’U14 superant a LA Galaxy per un gol a zero i amb el mateix marcador l’U18 va tombar al Betis, que es va quedar amb deu jugadors abans del descans.
També es va disputar la final dels U19 al Municipal de Vilatenim a Figueres on el Quart va derrotar a l’Alabès amb un ajustat 1-0 gràcies a una diana al quinze de la segona d’Eduald Morell. És l’únic equip gironí d’aquesta edició que aconsegueix sortir com a campió i el segon any consecutiu que els gironins surten vencedors en el MIC, després que en la darrera cita guanyessin l’U18 imposant-se l’Albion FC uruguaià.
Objectius marcats
Si participes en el MIC, l’objectiu principal no és venir a passar l’estona, aquí es ve a créixer com a futbolista i a gaudir d’un alt nivell futbolístic: «La veritat és que l’objectiu del MIC en si és realment que sigui la primera experiència professional per tots els participants que venen, que realment gaudeixin del torneig i que es vegi un bon nivell de futbol. No estem encarats a un torneig que sigui ludicofestiu, sinó que realment estem encarats a un torneig que sigui competitiu amb equips de les primeres lligues mundials i amb equips que venen de tot el món realment per competir», assegurava Colomer. Cada edició del MIC busca ser millor que l’anterior i realment els números d’aquesta són impressionants «aquest any hem augmentat el nombre d’equips fins a 482, més que l’any passat. També hem augmentat dues seus, que han estat Arbúcies i Flaçà. 1.200 partits, que també en 5 dies o 4 dies i mig que realment són, no hi havíem arribat mai. I les 30.000 pensions completes i 8.000 trasllats amb autobús. Els números són realment grans, són importants», s’enorgullia la directora del MIC, d’una edició que ha reunit més de 8.500 futbolistes.
Les finals
El FC Barcelona va aconseguir el triomf tot i començar perdent contra la Roma. El Barça sortia despistat i en un córner al primer minut un cop de cap de Jacopo Vasta avançava als italians. Els culers es van anar posant a to i Hugo Garcés va firmar l’empat al 10 amb un xut després d’un gran retall a la frontal de l’àrea. A la represa, capgiraven el marcador en una gran jugada col·lectiva que acabava definint Artem Rybak a l’altura del punt de penal. Tot i poder ampliar l’avantatge en repetides ocasions, els blaugranes van guanyar per 1-2.
L’Atlètic de Madrid va ser el gran protagonista ahir al matí a Palamós. Amb un 0-1 final, els madrilenys es van endur el trofeu cap a casa en l’U18 contra el Betis. Els sevillans es van quedar amb un home menys abans del descans per doble groga a Manuel Garrido. Això va condemnar al Betis a intentar resistir com es pogués. A falta de deu pel final els blanc-i-vermells van trencar el mur andalús amb una diana de Gonzalo Benito.
L’U14 també es va proclamar campió guanyant per la mínima a LA Galaxy amb un 0-1. El gol del conjunt matalasser va caure al 17 de partit després que Marco Ivackovic superés el porter i definís a plaer. Tant hauria pogut caure el segon pels madrilenys com l’empat pels de Los Angeles per la igualtat que es veia al terreny de joc, però es va resistir qualsevol altra anotació. El matx va arribar a les mans al darrer minut i els dos equips van acabar amb un home menys, fet que no va impedir la victòria de l’Atlètic, que ja va guanyar tres categories al darrer MIC.
Xifres d’assistència
Cada convocatòria del MIC genera una expectació digna d’un campionat d’elit. Aquest any no podia ser menys i els números d’assistència reflecteixen un èxit rotund. Entre les dues seus on es van disputar les finals ahir es van registrar més d’onze mil aficionats. Al Nou Palamós-Costa Brava s’hi van passar més de 6.000 persones durant tot el matí, mentre que al Municipal de Vilatenim a Figueres es va registrar que es van superar les 5.000 persones. Moltes d’elles van poder gaudir de la victòria del Quart a Vilatenim davant l’Alabès per un gol a zero. Segon any consecutiu que els blaugranes surten vencedors del MIC i únic equip gironí en aconseguir-ho.
El mateix Quart i el Figueres van ser els de la comarca que es van erigir en campions en l’edició passada, curiosament els de l’Alt Empordà també van derrotar a l’Alabès en aquell enfrontament per endur-se la categoria U19. La resta de campions d’aquest any han estat l’AFC Ajax a la categoria U13 i el Rayo Vallecano a l’U15.
Visió a la 25a edició
Les idees per continuar amb aquest creixement exponencial no s’aturen tot i que fa poques hores que la 24a convocatòria ha arribat a la seva fi. Colomer assegura que estan fent pluja d’idees, però encara no estan definides «estem fent que cadascú aporti el nostre granet de sorra amb propostes de cara a l’any que ve, però segur que alguna cosa inventarem. No sé el què, perquè hi ha moltes idees sobre la taula i s’ha de mirar a veure quines fem, quines no fem i cap on collem amb aquesta sorpresa. Però ben segur que a la 25a edició alguna cosa inventarem».
Exacte, 25a edició, un dígit que fa molta il·lusió d’assolir i que pot quedar en el record «la veritat és que nosaltres estem superil·lusionats a fer aquest 25 aniversari. Si no fos per la pandèmia, aquest ja seria el 26, però els dos anys de pandèmia ens van estroncar», es lamentava Maite Colomer, però afegia que «hem tornat encara amb més forces, amb més energia i la 25a la veritat és que ens fa una il·lusió bàrbara de poder-la complir, poder-la celebrar, no només nosaltres, sinó amb tots els equips que han confiat durant aquests 25 anys amb nosaltres. Cada any creixem en xifres i en complexitat, i això ens obliga a continuar millorant i adaptant-nos constantment. La resposta d’enguany ha estat molt positiva i ens dona l’energia i la motivació necessàries per començar a treballar des d’ara mateix per fer que l’edició de l’any vinent sigui encara millor».
També va aprofitar per agrair l’ajuda que es rep des de l’ombra i que no es menciona tant com altres més visibles: «Els equips, les seus, les institucions, patrocinadors, amb tot l’equip de treball i amb els voluntaris també, que si no fos per ells, els 450 que tenim, això seria inviable de poder-ho fer, han estat imprescindibles al llarg de tota la setmana».
