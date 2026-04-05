Oriol Cardona s’imposa als relleus mixtos
El banyolí, amb la seva parella Ana Alonso, es corona a l’última etapa de la Copa del Món
Redacció
Oriol Cardona, bronze en els Jocs Olímpics de Milà-Cortina, ha posat la cirereta del pastís a la seva brillant temporada en imposar-se en el relleu mixt de l’última etapa de la Copa del Món d’esquí de muntanya, disputada en Villars-sir-Ollon, a Suïssa.
El banyolí, juntament amb la seva parella de competicions habitual, Ana Alonso, ha complert amb el pla previst per aquesta gran final malgrat la dura oposició que han plantejat els italians Alba de Silvestro i Michele Boscacci. Fora de qualsevol pronòstic, la parella francesa, Thibault Anselmet i Celia Perillat-Pessey han quedat despenjats en la primera meitat de la competició. L’andalusa, que ha partit en el primer relleu amb força, ha sapigut després anar administrant la marxa de De Silvestro per a lliurar el testimoni amb garanties a Cardona, molt superior a Boscacci. En particular, en els trams de pujada. Tanmateix, Cardona ha patit alguns problemes en les transicions, que han fet que necessités un esforç extra a l’últim tram, on ha donat el cop definitiu a Boscacci. Amb un últim tram espectacular, el del Pla de l’Estany s'ha proclamat campió - amb la seva parella - amb un temps de 33:55.6. Cardona i Alonso han acabat amb un avantatge de 12.8 segons respecte a la parella italiana i amb 18.1 sobre la francesa. La renda s’explica gràcies a una excel·lent arrencada de l’andalusa i un gran final de carrera per part de Cardona.
Després de la victòria a Suïssa de la parella que va fer bronze als últims Jocs Olímpics en la categoria de relleus mixtos, Cardona i Alonso es col·loquen tercers amb 271 punts. Una posició meritòria tenint en compte que no han puntuat a totes les carreres. Els italians acaben al capdavant de la general amb 336 punts i els francesos els segueixen a la segona posició amb només 24 punts més que la parella de campions, 295.
