Èric Surís: “Estem disposats a pelar-se els genolls”
L’entrenador del Bisbal Bàsquet destaca que la identitat de l’equip ha estat clau per segellar la permanència a Segona FEB a la pista del Mataró
Gerard Ullastre
El tècnic del Bisbal va subratllar El tècnic del Bisbal va subratllar que la identitat de l’equip, amb la qual s’hi sent “molt identificat”, va ser la clau per aconseguir certificar la salvació a la tercera categoria estatal, perquè tot i comptar amb jugadors als quals “no els sobra talent”, l’ex de l’Uni destaca que “estan disposats a pelar-se els genolls”. Així va definir Èric Surís al roster: “Som un equip que creu, defensa i treballa i això ha fet que incrementi la qualitat del treball i hàgim competit contra tothom aquesta segona volta”.
Aquest cap de setmana el club empordanès va sumar el desè triomf de la temporada al feu del Mataró. Una victòria que entrava en els pronòstics va col·locar els bisbalencs en una situació no pronosticada el principi del curs: tenir la permanència al sac quan falten dues jornades pel final de la lliga. El duel - el del maresme -, l’entrenador català el va descriure com un “gran partit de bàsquet” i va ser dominat pels empordanesos amb mà de ferro, que van estar per davant a l’electrònic els 40 minuts. Pels locals, era una de les últimes oportunitats per pujar al vaixell de la salvació. D’altra banda, al Bisbal, se li havia posat entre cella i cella posar punt final a la temporada i arxivar-la a la prestatgeria de la història del club segellant la primera permanència esportiva a Segona FEB de l’entitat. La moneda va somriure als de la plana de l’Empordà, que van saber fer sang a un conjunt local que no va poder aturar la voracitat del Bisbal tot i provar-ho de totes les maneres possibles. “El Mataró ho ha intentat de moltes maneres diferents, alternant la defensa individual amb la defensa en zona, canviant la forma de defensar el bloqueig...”, va explicar Surís després del partit, que va afegir: “Hem fet 81 punts, jugant amb molta fluïdesa i decidint molt bé on estava l’avantatge. Hem sabut moure molt bé la pilota i trobar el millor jugador per tirar tot i les mil propostes tàctiques del Mataró”.
L’ex de l’Uni va destacar la fortalesa psicològica dels seus a l’inici del darrer quart, el moment més fosc del matx: “Va ser un cop moral important, en 2 accions - 3 tirs lliures anotats d’una falta de tir en el triple i un 3+1 - ens han fet 7 punts. Són moments de nervis i d’angoixa que ens podien haver fet perdre els estreps, però hem seguit confiant”. Va ser llavors quan va aparèixer Torrent, que amb dos triples providencials es va encarregar d’esvair qualsevol dubte. Conscient de la importància pel club d’un dels dos últims supervivents de l’ascens del club l’any 2024, el tècnic català va elogiar l’exterior: “És una insígnia pel club, i també ho és per mi”. Torrent, per la seva banda, va voler restar-li importància a la seva actuació posant el focus en la massa social del club: “A tothom li agrada fer punts, però amb el que em quedo avui és amb la gent que ha vingut. Veure els aficionats que hi havia a la grada per mi ja és un èxit”.
Amb la feina feta, Surís es va voler recordar de Xavier Ochu, que es va trencar el tendó d’Aquil·les la jornada anterior davant l’Spanish Academy, donant-li el mèrit que es mereix per la permanència: “Ens queda una punxada al cor, ens ha aportat moltíssim”.
